In Kürze zum Global Player: Action Composites

Vor sechs Jahren im Techno-Z gestartet ist Action Composites heute ein internationaler Player.

RIED. Mit Carbon-Verbundwerkstoffen für die Automobil-Industrie wurde Action Composites aus Ried in kurzer Zeit zum Global Player. Was 2011 als Zwei-Personen-Firma im Techno-Z Ried begann, ist heute ein international erfolgreiches und weiterhin dynamisch wachsendes Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Die beiden Gründer Christine und Alexander Beuleke lassen mittlerweile im eigenen Produktionswerk in China entwickeln und fertigen. Innovative Bauteile aus Carbon-Verbundwerkstoffen, die sich durch große Belastbarkeit und geringes Gewicht auszeichnen, werden hergestellt. Action Composites beliefert damit Automobilhersteller wie Mercedes, Audi, AMG, Lamborghini, Jaguar, Land Rover und Co. Die Vertriebszentrale für Europa befindet sich nach wie vor in Ried.Schon vor sechs Jahren wurde die Rieder Werbeagentur innpuls mit dem Entwurf eines Logos beauftragen. Diese findet sich mittlerweile auf jedem Bauteil. Bis heute begleitet innpuls das weltweit tätige Unternehmen. So entstand nun in enger Zusammenarbeit eine exklusive Imagebroschüre. Die Publikation soll weltweit neue Kunden und auch potenzielle Investoren ansprechen, da Action Composites den Gang an die Börse plant.