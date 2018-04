Industrieluft schnuppern bei Wintersteiger

30.04.2018, 08:35 Uhr

Beim Girls' Day holten sich sieben Mädels einen Eindruck von der Wintersteiger AG in Ried.

Gleich fleißig mitarbeiten

RIED. Sieben Schülerinnen schnupperten am Girls' Day in die Wintersteiger AG und informierten sich am 26. April über Lehrberufe, Arbeitsbedingungen, Karrierechancen. Der Girls‘ Day findet jährlich österreichweit statt und ist für Mädchen die beste Gelegenheit, technische Berufe direkt in den Unternehmen kennenzulernen.Bei Wintersteiger erhielten die Schülerinnen nicht nur einen Einblick ins Unternehmen, sie durften in der Elektrowerkstätte, in der Montage und in der Lehrwerkstätte erste Techniken der Metallbearbeitung ausprobieren. Unter der Anleitung von Wintersteiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde fleißig gedreht, gefräst und geschraubt. Koordiniert wurde der abwechslungsreiche Tag von Lehrlingsausbildner Christian Scharnböck, der für die Lehrlingsausbildung in der Wintersteiger Lehrwerkstätte zuständig ist.

Wintersteiger bildet rund 50 Lehrlinge am Standort Ried aus. Neben fachlichen Inhalten stehen während der Lehrzeit Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung auf dem Programm. Die Option, ab dem zweiten Lehrjahr mit der Matura zu beginnen, rundet das Ausbildungsangebot ab.