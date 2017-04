Infos zu Prokura, Vollmacht und Mehr

Die Wirtschaftskammer informiert über Prokura, Vollmacht & Co.

RIED. Wer handelt für mich im Tagesgeschäft oder im Notfall – diese Frage stellt sich für Unternehmen oft. Denn wer – und in welchem Umfang – für das Unternehmen als Vertreter handeln kann ist nicht unbedeutend. Gerade auch im Notfall kann mit den üblichen Vertretungsbefugnissen oftmals nicht mehr das Auslangen gefunden werden. In einer Informationsveranstaltung der Wirtschaftskammer Oberöstereich am 18. Mai, 16 Uhr in Ried, erfahren Unernehmer, welche Arten von Vertretungsmöglichkeiten es gibt, wie weit diese reichen und wie für Notfälle vorgesorgt werden kann.

Anmeldung unter 05-7000-7054 oder unternehmerakademie@wifi-ooe.at

Kosten: 54 Euro (Mitglieder), 64 Euro (Nicht-Mitglieder)

Anmeldeschluss: 11. Mai