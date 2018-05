Lehrlingsbaustelle bei Wiesinger Bau: Bienenhütte

03.05.2018, 16:00 Uhr

Firstfeier: Die Wiesinger Bau-Lehrlinge haben im April ihr Projekt erfolgreich fertiggestellt.

Wie alles begann

TAISKIRCHEN. Mit der Firstfeier am 13. April wurde die Lehrlingsbaustelle 2018 erfolgreich abgeschlossen. Nun freuen sich die Gewinner über ihre perfekt geplante und umgesetzte Bienenhütte.WiesingerBau verloste im vergangenen Herbst gemeinsam mit der BezirksRundschau die Lehrlingsbaustelle 2018. Jede Menge kleine und größere Bauprojekte wurden eingereicht. Schon zum zweiten Mal gab das Tumeltshamer Unternehmen mit diesem Projekt seinen Lehrlingen die Möglichkeit, eigenständig ein Projekt umzusetzen.

Bienenhütte für Wagneders

Denn die Lehrlingsbaustelle wird ausschließlich von den Lehrlingen unter Aufsicht eines erfahrenen Poliers fachkundig und kostenlos umgesetzt. Von der Vermessung über das Anleiten des Baggerführers bis zum Dachstuhl kümmerten sich die Lehrlinge um das gesamte Bauvorhaben. WiesingerBau stellt sowohl Arbeitszeit als auch Material dank Partnerunternehmen zur Verfügung. Im Rahmen der Haus & Bau Messe in Ried wurde der Gewinner 2018 gezogen. Glücksengerl waren Manuel und Tina Wallerstorfer, die Gewinner aus dem Vorjahr.Gebaut wurde eine Bienenhütte in Taiskirchen. Familie Wagneders Projekt war ein Zuhause für rund acht Bienenvölker samt Schleuderraum. Die Bienenhütte sollte optisch zum Bauernhof in Taiskirchen passen. Für die Lehrlinge startete bereits im Frühling die Umsetzung, nun ist das Projekt soweit fertiggestellt.Die Wagneders sind begeistert: "Egal ob Regen, Kälte oder sommerliche Temperaturen – die Lehrlinge waren alle sehr herzlich und mit viel Eifer und Begeisterung bei der Sache", meint Bettina Wagneder. Auch Baumeister Roland Wiesinger gratulierte seinen Lehrlingen im Zuge der Firstfeier zu einer ordentlichen Portion Selbstständigkeit in der Umsetzung. "Das eigenständige Handeln gehört zu den Prinzipien, die wir in unserer Ausbilung an die Lehrlinge weitergeben wollen." 2019 wird es die nächste Lehrlingsbaustelle geben.Fotos: Doms