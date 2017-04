Millionenschwer: Pleite von Berni's Backstube

27.04.2017, 11:42 Uhr

Als Hauptursache der Zahlungsunfähigkeit gibt das Unternehmen an, dass erhebliche Investitionen, insbesondere in die Geschäftslokale in Moosbach, Höhnhart und Wildenau, vorgenommen wurden, die sich nicht wie erwartet in kurzer Zeit gerechnet haben. Zudem soll der Schuldner die Gewerbebehörde für sein Scheitern verantwortlich gemacht haben, was diese jedoch vehement zurückweist.Das schuldnerische Unternehmen soll nicht fortgeführt, sondern im Zuge des Konkursverfahrens verwertet werden. Laut Insolvenzantrag wurden bereits alle Dienstnehmer gekündigt und abgerechnet.