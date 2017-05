Modern und zukunftsfit: die Berufsschule Ried

02.05.2017, 11:07 Uhr

Mehr Platz für fachspezifischen Unterricht bekommt die Berufsschule Ried derzeit durch ihren Umbau.

RIED (ebe). Seit Herbst 2014 wird in der Berufsschule Ried fleißig gearbeitet. Nicht nur das gesamte Internat wird umgebaut, auch im Bereich der Schule gibt es Veränderungen. Mittlerweile kommen die Berufschüler und auch die Lehrer schon in den Genuss von umgebauten Räumen. "Im Internat wurden bereits Teile fertig gestellt. Jede Wohneinheit wird mit einem eigenen Bad und WC ausgestattet, die Einrichtung ist neu und sehr modern", ist Direktor Reinald Katzinger zufrieden mit dem Baufortschritt. Er ist übrigens seit September 2016 neues Oberhaupt der Rieder Berufschule. Neben neuen Aufenthaltsräumen gibt es bereits einen eigenen Religionsraum. W-Lan in Teilen der Schule und im gesamten Internat erfüllen die Anforderungen an eine moderne, zukunftsfähige Schule. Auch um eine ansprechende Gestaltung der Räume kümmern sich die Schüler selbst. Gemeinsam mit Künstlerin Ela Reitinger entstanden Schüttbilder, die die kahlen Wände nun zieren werden.

Technisch und kaufmännisch

Die Berufsschule Ried ist seit 2007 oberösterreichweit die einzige Ausbildungssätte für technische UND kaufmännische Lehrberufe. Neben Einzelhandel, Großhandel, Elektrotechnik und Büro werden auch Bäcker, Einrichtungsberater, Betriebslogistiker, Polsterer, Tapezierer und Dekorateure ausgebildet. Die größte Gruppe in Ried sind die Lehrlinge in der Betriebslogistik. In einem eigenen Kompetenzraum, der durch den Umbau entsteht, bekommen sie einen eigenen Bereich, in dem ihre fachliche Ausbildung an erster Stelle steht. "Ein Zentrum in dieser Form ist in Österreich einzigartig. Wir sind derzeit mit einer Berufsschule in Dingolfing in Kontakt, um diesesProjekt bestmöglich umzusetzen", so Katzinger.