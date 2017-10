Sanierungsverfahren für Fill in Hohenzell

02.10.2017, 11:19 Uhr

Fill Metallbau mit Sitz in Hohenzell beantragte am 2. Oktober beim Landesgericht Ried ein Sanierungsverfahren.

Mitarbeiter weiterhin beschäftigen

Weitere Fill-Gesellschaften nicht betroffen

HOHENZELL. In den letzten Tagen bereits kolportiert, nun ist es fix: Fill Metallbau GmbH mit Sitz in Hohenzell hat am 2. Oktober beim Landesgericht Ried einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Im Sanierungsplan ist eine Neustrukturierung und Fortführung des Unternehmens vorgesehen. Das Unternehmen, gegründet 1968, baut und montiert Gebäudehüllen und Sonderkonstruktionen in ganz Europa.Die derzeit 238 Mitarbeiter wurden darüber bereits in einer Betriebsversammlung aufgeklärt. In den letzten Jahren war die Unternehmensentwicklung gekennzeichnet von Großprojekten in Großbritannien. Dieses Wachstum konnte nicht mehr ausschließlich mit den bewährten eigenen Personalressourcen bewältigt werden. Daher mussten Leistungen in Planung und Ausführung bei Fremdfirmen zugekauft werden, die nicht immer den Qualitätsstandards entsprachen. Auch die sich ändernde Marktsituation seit dem Brexit-Votum hatte Einfluss auf die Entwicklung.Fill strebt im Sanierungsverfahren eine Neustrukturierung an, um das Unternehmen wieder auf eine gesunde wirtschaftliche Basis zu stellen. Erste Schritte dazu wurden bereits eingeleitet. Die Auftragslage ist grundsätzlich gut. Im Vordergrund steht die Abwicklung von elf Aufträgen, die vor der Fertigstellung stehen. Darüber hinaus liegen weitere Aufträge mit einem Volumen von etwa 20 Millionen Euro vor. Das Unternehmen ist bestrebt, einen erheblichen Teil der derzeit 238 Mitarbeiter, darunter 20 Lehrlinge, auch weiterhin zu beschäftigen.Gegenstand des Sanierungsverfahrens ist ausschließlich die Fill Metallbau GmbH in Hohenzell. Andere Gesellschaften bzw. Beteiligungen der Unternehmensgruppe – wie Fill Metallbau Schärding, Fill Metallbau Wien, Fill Ried, Pfeiffer Metallbau (Wels), Fill Metallbau UK – sind davon nicht betroffen.