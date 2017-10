Sieg beim Bundes-Lehrlingswettbewerb in der BS Ried

05.10.2017, 18:42 Uhr

Beim Wettbewerb wurde eine Koje mit Tapeten, Teppichen und Vorhängen ausgefertigt, zusätzlich musste ein Hocker gepolstert werden. Die Jury und die anwesenden Innungsmeister, waren von den gezeigten Leistungen begeistert.

Der Sieg ging an Oberösterreich mit Johanna Obermüller von der Fa. Katzmair. Johanna hat alle drei Klassen Berufsschule in Ried absolviert. Platz 2 ging an Niederösterreich mit Eva Maria Freudenschuß und Platz 3 an Kärnten mit Sebastian Juritsch.Johanna Obermüller wird daher Österreich bei der Europameisterschaft, welche im Jänner in Frankfurt ausgetragen wird, vertreten.Wir wünschen ihr jetzt schon viel Erfolg!