Überstunden, Pendler & Geschlechterunterschiede: die AK-Leistungsbilanz

RIED (ebe). Egal ob am Bau, in der Reinigung, in der Produktion, im Büro oder in der Forschung – die rund 25.545 Arbeitnehmer (Jahresdurchschnitt 2016) im Bezirk Ried bringen enorme Leistungen. Ohne sie stünde alles still, ihre Leistungen sind der Schlüssel zum Erfolg. Aus diesem Grund gibt die Arbeiterkammer die Leistungsbilanz bekannt. "Diese Leistungsbilanz gibt es erstmals auf Landesebene. Es ist eine Herausforderung, sie auf die Gemeinden herunterzubrechen. Noch spannender wäre es, auch eine eigene Auswertung der Gemeinden herauszufiltern. Allerdings ist bei den Berufen auf Bundes- und Landesebene die Einsicht sehr schwer", meint Arbeiterkammer-Präsident Johann Kaliauer.

Knapp 30 Prozent aller Beschäftigten haben in Ried einen Teilzeitjob. Die Teilzeitquote bei Frauen ist übrigens besonders hoch: Von den in Ried wohnenden Arbeitnehmerinnen war mit 54,2 Prozent mehr als jede Zweite teilzeitbeschäftigt. Im Vergleich zum Land Oberösterreich sind in Ried mehr Beschäftigte in der Produktion tätig (37,1 Prozent). Mehr als 55 Prozent arbeiten im Dienstleistungsbereich. Gleichzeitig findet sich auch hier eine klare Geschlechterteilung. Die knappe Mehrheit der Männer arbeitet in der Produktion, 72,1 Prozent der Frauen im Dienstleistungssektor. Das heißt im Bezirk Ried sind rund 10.000 Menschen in der Produktion, knapp 5.000 Beschäftigte im Handel und 3.000 im Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Auch die Beschäftigungsentwicklung in Ried ist besser als im Landesdurchschnitt. Nicht nur dass bei Frauen seit 2008 um 13 Prozent mehr beschäftigt sind. Auch bei Männern sind inzwischen um 5,3 Prozent mehr beschäftigt als vor der Wirtschaftskrise 2009."Die Rieder nutzen ihre Tage füllend aus. Denn einerseits sind sehr viele ehrenamtlich in Vereinen tätig, andererseits ist die Bereitschaft für Überstunden enorm groß", weiß AK-Bezirksstellenleiter Siegfried Wambacher. Das spiegelt sich auch in den Beratungen wider. "Kürzlich war ein Lkw-Fahrer zur Beratung bei uns, der in nur vier Monaten über 300 Überstunden ansammelte." Etwa 40 Millionen Mehr- und Überstunden wurden 2016 geleistet. Davon wurde geschätzt mehr als ein Fünftel nicht abgegolten, weder in Zeit noch in Geld. Diese zu unrecht unbezahlten Stunden entsprechen einem Wert von rund 200 Millionen Euro oder 4700 Arbeitsplätzen.Der Großteil der Männer und Frauen, die unselbständit beschäftigt sind, muss aus der Heimatgemeinde pendeln. Der Anteil der Bezirksauspendler liegt bei 23 Prozent. Etwa diese Zahl an Pendlern legt täglich mehr als 40 Kilometer zurück. Knapp zwölf Prozent fahren sogar mehr als 100 Kilometer zum Arbeitsplatz.Die Beschäftigten bekommen in Ried mittlere Bruttoeinkommen von 2107 Euro monatlich. Das sind rund 4 Prozent weniger als im OÖ-Vergleich. Am besten steigen männliche Angestellte aus (3225 Euro). Arbeiterinnen kommen nicht einmal auf 1300 Euro. "Wir als Arbeiterkammer wollen rasch die 1500 Euro-Marke überschreiten und fordern höhere Löhne. Denn ein Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine volle Gegenleistung für seinen Arbeitseinsatz", so Kaliauer.