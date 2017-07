"Und du?" für mehr Bewusstsein beim Einkauf

18.07.2017, 05:00 Uhr

Mit der Kampagne "Und Du?" will Frau in der Wirtschaft Ried den Regionalitätspreis holen.

BEZIRK. Vor drei Jahren rief Frau in der Wirtschaft Ried die Imagekampagne "Und Du?" ins Leben. Damit wollen die engagierten Riederinnen ein Bewusstsein schaffen, für den Einkauf in der Region. "Denn jeder Einkauf und jede Dienstleistung daheim stärkt die heimische Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze, bereichert die Angebote und erhält die Vielfalt", erklärt Bezirksvorsitzende Sieglinde Roitinger. Heuer geht die Kampagne, die von Ried ausgehend in ganz Oberösterreich Anklang gefunden hat, in eine neue Runde. "Mit der selben Grundidee, neuen Inputs und Sujets gehen wir Unternehmerinnen nach draußen und wollen die Region sensibilisieren. Besonders das bewusste Einkaufen im Internet und die Zusammenarbeit mit Schulen steht im Fokus", erklärt Doris Dim-Knoglinger. Denn derzeit gehen 60 Prozent des Internetverkaufs in das Ausland. "Online-Einkauf ist nicht prinzipiell schlecht. Es gibt sehr viele regionale Online-Händler, mit denen die Wertschöpfung ebenso in der Heimat bleibt", Die Kampagne beschränkt sich nicht auf die Einkaufsstadt Ried. "Es geht uns bewusst um die ganze Region Vom Einzelhandel bis zu persönlichen Dienstleistern, vom Friseur über die Floristin bis zum Arzt", so Roitinger. Mit dem Workshop "Der regionale Einkauf als Wirtschaftsfaktor" wird Frau in der Wirtschaft auch im neuen Hotspot Bildungskatalog vertreten sein.