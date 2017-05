Wie die Idee "Woodstock der Blasmusik" zum Erfolg wurde

09.05.2017, 07:49 Uhr

Die Junge Wirtschaft Ried lud Woodstock der Blasmusik-Gründer Simon Ertl und Walter Egger nach St. Martin ein.

ST. MARTIN (ebe). An die 45.000 Musiker und Musikbegeisterte, tausende Instrumente und Blasmusik in allen Facetten – und das alles mitten im Innviertel. Die Rede ist vom größten Blasmusikfestival weithin, dem Woodstock der Blasmusik. Gründer Simon Ertl und kreativer Kopf, Walter Egger gaben im Rahmen einer Veranstaltung der Jungen Wirtschaft Ried Einblicke in die Entstehung dieses Großevents. "Ich wollte ein Nischenprodukt finden und die Blasmusik inszenieren. Mit dem Woodstock wurde eine Idee geboren, die mittlerweile Dimensionen entwickelt, die uns selber immer wieder staunen lassen", so der gebürtige St. Martiner und Musiker, Simon Ertl. Angefangen 2011 mit einem Viertagesfest am Baumkronenweg in Kopfing, wächst mittlerweile das Arco-Gelände in Ort jedes Jahr, um den Besucheransturm bewältigen zu können. Heuer werden die Veranstalter an der 50.000 Besuchermarke kratzen. Los geht's übrigens am 29. Juni 2017 – auf vier Bühnen lassen es insgesamt 76 Bands vier Tage lang volksmusikalisch krachen.

Viel mehr als ein Festival

Mittlerweile häufen sich auch die Side-Events rundum das Woodstock der Blasmusik. Vom Messe Blech bis zum Copa Capella entsteht derzeit auch ein ganzjährig bespielbarer Stadl in der Arco-Arena. Der Leitner Stadl bietet am Woodstock Platz für noch mehr Blasmusik, und wird Silvester oder für Revival des Böhmischen Frühlings einen perfekten Rahmen bieten.