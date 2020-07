Malermeister Günther Mager zeigt, wie sich mit einfachen, individuellen Lösungen die Qualität eines Raumes verbessern lässt. Egal ob Wohn- oder Geschäftsbereich – für jeden gibt es die passende Lösung.

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich die allgemeine Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit erhöht, wenn das Raumambiente ein problemloses Miteinander-Reden und Verstehen ermöglicht. Gerade mittlere bis größere Räume haben hier jedoch oft Defizite. Die Räume „hallen“ und erschweren so die Kommunikation. Davon sind nicht nur geschäftliche Arbeitsbereiche, sondern auch private Wohnbereiche betroffen.

High-Tech und Öko

Um das Wohlbefinden zu steigern und und den subjektiv empfundenen „Wellness-Faktor“ eines Raumes zu erhöhen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Spezialist für Akustiklösungen ist die Malerei Mager in Haslach. Malermeister Günther Mager bietet schallabsorbende Lösungen von Synthesa – Capatect an: zum einen CapaCoustic Melapor aus High-Tech-Kunststoff und zum anderen Hanf Akustik als ökologische Variante aus nachwachsenden Rohstoffen.

Flexible Systeme



Beide Systeme eignen sich ideal für alle Bereiche, in denen die Lärmbelastung besonders stört. Sie sind dabei sehr flexibel im Einsatz. So gibt es verschiedenste Produktlösungen, je nach Bedarf und Geschmack – von abgehängten Elementen bis zu Panels zur direkten Verklebung. „Die Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich leicht verbeiten lassen und individuell gestaltet werden können, etwa im Wunsch-Farbton des Kunden. Die Elemente lassen sich problemlos und sauber in die bestehende Umgebung einfügen. Eine größere Beeinträchtigung der Betriebsabläufe durch eine aufwendige Baustelleneinrichtung wird vermieden. Die Räume stehen bereits nach kurzer Zeit wieder der gewohnten Nutzung zur Verfügung“, erklärt Mager die Vorteile.

Malermeister Günther Mager informiert Interessierte gerne über eine individuelle und passende Lösung für eine optimale Raumakustik im Arbeits- oder Wohnbereich. Infos und Beratung unter 0676/7008637 oder malermeisterei.at