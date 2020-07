Der Umwelt, dem Geldbörserl und dem eigenen Kleiderschrank etwas Gutes tun? Das geht beim "Fesch'n Markt" am 8. August. Die JVP Kleinzell veranstaltet die Kleidertauschbörse ab 15 Uhr in Gföhret in Kleinzell. Die Teilnehmer können dort Bücher, Spiele, Accessoires, Taschen und Schuhe mitbringen und gegen neue Lieblingsstücke tauschen. Dazu gibt es Musik, Getränke und kleine Snacks.

Anmeldung unter 0664/9287715 oder auberger.katharina@hotmail.com