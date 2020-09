Exklusiv nur für Frauen gibt es am 17. September einen Kino-Abend in Rohrbach-Berg. Gezeigt wird der Film "Die Dohnal". Die SPÖ Frauen laden gemeinsam mit SPÖ-Vorsitzendem Dominik Reisinger alle Interessierten dazu ein.

ROHRBACH-BERG. Zum fünften Mal findet das SPÖ-Frauen-Kino statt. Die SPÖ Frauen wollen Frauen, die aufgrund der Mehrbelastung durch Job und Familie oft nur wenig Zeit haben, um sich etwas Gutes zu tun, etwas Zeit ermöglichen, um auszuspannen, so die Bezirksvorsitzende Ingrid Groiß. Heuer steht das Event unter dem Motto "Ein Abend für bemerkenswerte Frauen". „Gerade während des Corona-Lockdowns standen Frauen an vorderster Front, wenn es um das HomeSchooling und das Organisieren des neuen Alltages ging. Das war eine unglaubliche Mehrbelastung, die viele Frauen stemmen mussten", honoriert Bundesrat Dominik Reisinger die Leistungen der vergangenen Monate.

Ikone der Frauenbewegung

Bemerkenswert war auch die Frau, um die sich der gezeigte Film dreht. Der Dokumentarfilm "Die Dohnal" von Sabine Derflinger zeigt das Leben und Vermächtnis einer Ikone der österreichischen Frauenbewegung. Als erste weibliche Ministerin erkämpfte Johanna Dohnal viele politische Meilensteine wie die Fristenlösung, ein modernisiertes Familienrecht, die Einrichtung der ersten Frauenhäuser und vieles mehr. Vor dem Film wird der Frauenratgeber "Marie" präsentiert. Zudem gibt es eine kleine Stärkung.

Das SPÖ-Frauen-Kino findet am Donnerstag, 17. September, um 19.30 Uhr in der Bezirksorganisation Rohrbach (Schulstraße 8) in Rohrbach-Berg statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter 0660/1618945 oder daniela.ketter@spoe.at