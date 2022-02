Du hast eine Wellness-Auszeit bitter nötig und suchst noch nach dem perfekten Geschenk zum Valentinstag für deine/n Liebsten? - Dann bist du hier genau richtig: Gewinne den perfekten Wellness Kurzurlaub und schenke gemeinsame Erholung und Entspannung für Körper, Geist und Seele.

Du hast die Qual der Wahl: Entscheide in welchem der beiden TOP-Hotels im Mühlviertel du 3 Tage und 2 Nächte mit deiner/deinem Liebsten verbringen möchtest und schon bist du im Lostopf!

Wo möchtest du die Nacht mit deiner/deinem Liebsten verbringen?

Pro Hotel verlosen wir 2 Packages (2 Nächte/2 Personen) im Wert von je € 600,-. Damit dir die Entscheidung leichter fällt, hier die Inklusivleistungen der beiden Wellnessparadiese im Überblick:

Wellnesshotel Almesberger****s

3 Tage / 2 Nächte für 2 Personen

im modernen Mühlwald Zimmer inklusive Almesberger Genusspension samt Wellnessjause am Nachmittag

PLUS am Anreisetag: Erholung im Wellnessbereich ab 9.00 Uhr UND Genießer-Frühstück (bis 10.30 Uhr)

Gutschein gültig je nach Verfügbarkeit bis 30.6.2023 zwischen Sonntag und Donnerstag ausgenommen Weihnachten/Silvester und Februar

Check-in: Das Zimmer steht ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Bekanntgabe der Gutscheinnummer bei der Buchung.

Genießer-Frühstück: reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Bio- & Fitnessecke, basenreichen, fett- sowie zuckerreduzierten Speisen

erweiterte Wellnessjause am Nachmittag: täglich wechselnde, saisonale Auswahl an feinen Snacks, wie kräftige Suppen, Salate, Aufstriche, Früchte, hausgemachte Kuchen sowie Kaffee und Tee, Eis, Sorbet, kulinarische Überraschungen u. v. m.

Almesberger Genussdinner: 6-gängiges Gourmetdinner mit drei Hauptspeisen zur Wahl oder Themenbuffet

Vitalecke & Teebar ganztägig

Erholung im mehr als 5.000 m² großen Paradies für Wellness, Fitness, Beauty & Vitality: zwei großzügige Wellness-Landschaften, In- und Outdoorbecken und Wildwasserkanal, Saunawelt mit Dampfbädern, Laconien, Tepidarien, Ruheräumen sowie Eisbrunnen und Salzgradierwerk,

freie Nutzung des 250 m² großen Fitness-Studios: mit modernsten Ausdauergeräten und Kraftstationen sowie Personal Fitness Coach

tägliches, kostenloses Aktivprogramm: Bauch-Beine-Po, Stretching, Wirbelsäulengymnastik, Bauch Attacke etc., Outdooraktivitäten je nach Witterung und Jahreszeit, Bogenschießen, Speedminton, Badminton, Tischtennis, NEU: Cross-Training

weitere kostenlose Services: kuscheliger Bademantel und Saunatücher, Wireless LAN, Parkplätze bzw. Garagenplätze mit direktem Hotelzugang

INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel**** und Chaletdorf

3 Tage / 2 Nächte für 2 Erwachsene

im großen Alpenblick Zimmer inklusive INNs HOLZ Verwöhn-Package samt Kaffee, Tee und feinen Mehlspeisen am Nachmittag

PLUS am Anreisetag: Erholung im Wellnessbereich ab 10.00 Uhr UND Genießer-Frühstück (bis 10.30 Uhr)

Gutschein gültig je nach Verfügbarkeit bis 30.6.2023 zwischen Sonntag und Donnerstag ausgenommen Weihnachten/Silvester, Februar, der Osterwoche und im August

Check-in: Das Zimmer steht ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Bekanntgabe der Gutscheinnummer bei der Buchung.

Begrüßungsdrink

Schlemmerfrühstück vom Buffet

feine Mehlspeisen, Kaffee und Tee am Nachmittag

6-gängiges INNs HOLZ Verwöhnmenü am Abend mit täglich frischem Salatbuffet und Käse vom Brett

Vitalbar im Spa- und Beauty-Bereich sowie im Badehaus täglich von 10.00 bis 21.30 Uhr

Erholung im Naturspa 16+ und in der Vitaloase: NEU: Indoorpool mit offenem Kamin und Waldblick-Panoramalounge, Saunawelt mit Böhmerwald-Schwitzstube (90°C), Hochficht-Softsauna, Aroma-Dampfbad und Infrarotkabine, 2 Whirlpools im Innen- und Außenbereich, Ruheinseln und Holzduft-Ruheraum, Kosmetik- und Massageräume für Einzel- und Paar-Treatments, Badehaus samt Seesauna sowie Wintergarten mit Kamin und Blick auf den INNs HOLZ See und den Böhmerwald, wunderschöne Liegebereiche im Innen- und Außenbereich

Benützung des Fitness-Studios: mit modernsten Cardio- und Kraftgeräten

AKTIV all-inclusive im Sommer: das kostenlose Aktivprogramm zwischen 01. Juni und 30. September

Outdoor-Aktivprogramm im Winter: Langlaufen, Fackel- und Schneeschuhwanderungen u. v. m.