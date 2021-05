Frauen-Ge(h)spräche organisiert Soroptimist International zum 100-jährigen Jubiläum. Die Tour führt im Juli auch zum Club Rohrbacher Land. Dabei soll auf die vier Schwerpunktthemen aufmerksam gemacht werden.

BEZIRK ROHRBACH. Weltweit engagiert sich Soroptimist International für die Besserstellung von Mädchen und Frauen. Die größte Service-Organisation berufstätiger Frauen wurde 1921 in Kalifornien gegründet und ist heute mit 80.000 Mitgliedern in fünf Kontinenten vertreten – unter anderem auch in Rohrbach. 2010 haben sich im "Club Rohrbacher Land" Frauen mit der Vision zusammengeschlossen, das Leben von Frauen und Mädchen mit Hilfe des globalen Netzwerkes positiv zu verändern. Neben nationalen und internationalen Projekten werden vor allem in der Region zahlreiche Aktivitäten gesetzt.

Gemeinsam gehen

Im Normalfall treffen sich die Clubschwestern jeden dritten Montag im Monat. Doch die Corona-Pandemie verhindert nicht nur die beliebten Clubabende sondern auch eine große Feier zum 100-jährigen Jubiläum. Die österreichischen Soroptimistinnen lassen sich davon jedoch nicht unterkriegen und entwickelten das Format der "Frauen-Ge(h)spräche". Diese werden 100 Tage lang – von 26. Juni bis 3. Oktober – durch ganz Österreich führen. Auch der Club Rohrbacher Land ist mit dabei. Gestartet wird am 17. Juli beim Wochenmarkt in Rohrbach-Berg. Dort wird der Club auch mit einem Stand vertreten sein. Die Club-Schwestern wandern dann gemeinsam mit Interessierten nach Neufelden. Alternativ kann auch mit der Mühlkreisbahn gefahren werden. Übernachtungsmöglichkeiten sind im Hotel Sammer und im Mühltalhof vorgesehen. Am Sonntag führt die Wanderung dann entlang des Granitpilgerwegs von Neufelden nach Linz-Urfahr. Da es keine Einkehrmöglichkeit gibt, sollte man genügend Proviant und Wasser einpacken. Übernachtet wird in Linz im Hotel Schwarzer Bär. Am Montag schließlich wandert die Gruppe nach Puchenau, wo der Katalog "Road to Equality" am Hauptplatz an die Clubs in Linz übergeben wird.

Vier Schwerpunkte

Die Frauen-Ge(h)spräche finden frei nach dem Motto "Beim Reden kumman die Leit zsam" statt. Dabei soll auch auf die vier Schwerpunkt-Themen aufmerksam gemacht werden: Finanzen und Frauen, Frauengesundheit, Leben frei von Gewalt sowie Frauen und Wohnen. "Das Bewusstmachen, wie wichtig der langfristige Blick auf die Finanzen für Lebensentscheidungen ist, eine Verbesserung der Frauengesundheit zu erreichen, Gewaltpräventions-Maßnahmen zu setzen sowie das Wohnen den Anforderungen von Frauen besser anzugleichen sind Themen, die alle betreffen. Jeder wünscht sich ein selbstbestimmtes Leben in einer sicheren, gesunden Umwelt", sagt Haindl.

Zur Sache

Der Name Soroptimist stammt aus dem Lateinischen „sorores optimae“ und bedeutet „die besten Schwestern“, „Frauen, die das Beste anstreben“. Die Organisation Soroptimist International wurde 1921 in den USA, Kalifornien gegründet und ist mittlerweile in 132 Ländern mit ca. 86.000 Mitgliedern aktiv. In Österreich gibt es 60 Clubs mit über 1800 Mitgliedern. Der Club Rohrbacher Land wurde am 29. Mai 2010 im Stift Schlägl gegründet.

Mehr Infos:

www.soroptimist-rohrbach.at oder soroptimist.at