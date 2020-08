Klaffer/Hochficht:

Das Mühl-fun-viertel war heuer von 07.08.2020 bis 09.08.2020 Treffpunkt für knapp 100 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Mühlviertel und auch einer Gastgruppe aus Haid bei Ansfelden. Titel des traditionellen, seit den 1960er Jahren im Mühlviertel organisierten Kinderfreunde-Zeltcamps war heuer „Summer-Break!“

„Wir haben uns von der Corona-Krise nicht unterkriegen lassen, vor allem weil Kinder gerade heuer einen Sommer gemeinsam mit ihren Freunden und viel Freiheit beim Spielen in der Natur dringend brauchen“, so Martin Kraschowetz, Vorsitzender der Kinderfreunde Mühlviertel.

Darum war es für die Kinderfreunde selbstverständlich, die Tradition der Zeltcamps im Sommer auch heuer, unter Einhaltung aller Corona-Vorsichtsmaßnahmen, fortzusetzen.

So war das Wochenende ein Erlebnis für Groß und Klein und bot Kindern Erinnerungen, Erfahrungen und Freundschaften für das ganze Leben.

Für 20 Kinder geht das Abenteuer sogar noch eine Woche länger, bis 14.08.2020 weiter: „Eltern haben sich bei uns gemeldet und mitgeteilt, dass Ihre Kinderbetreuungssituation im heurigen August problematisch ist, da coronabedingt nicht mehr ausreichend Urlaub oder Zeitausgleich zur Verfügung steht. Auch haben am Land viele Kindergärten im August geschlossen. Da haben wir uns kurzfristig entschlossen, nach dem Summer-Break Camp für die betroffenen Kinder eine weitere, spontane Ferienwoche im Mühl-fun-viertel dranzuhängen“, so Kraschowetz weiter.

Die Betreuung der Kinder, sowie der Großteil der ganzen Vorbereitungen erfolgten ehrenamtlich und mit großem Engagement aller Beteiligten.

„Ich bin stolz auf unseren Zusammenhalt in der Krise, im Interesse aller Kinder und Familien im Mühlviertel“, sagt Kraschowetz abschließend.