Zwei Picknicks mit Lesungen und Musik

In Hofkirchen und in Klaffer kann man demnächst Literatur und Musik im Grünen genießen.

HOFKIRCHEN/KLAFFER. Im Bezirk finden demnächst zwei besondere Open-Air-Veranstaltungen statt. Im Grünen wird gepicknickt, dazu gibt es Lesungen von Karin Grössenbrunner sowie Musik von verschiedenen Künstlern. Speisen und Getränke können selbst mitgenommen werden. Ein finanzieller Beitrag kann nach eigenem Ermessen und eigener Möglichkeit entrichtet werden.

Buntes Programm

Die erste Veranstaltung findet am 29. August um 17 Uhr im Steinlabyrinth Hofkirchen statt. Es handelt sich dabei um eine Benefizveranstaltung für Zwillinge, die im Rollstuhl sitzen. Neben der Lesung gibt es Musik von Violinistin Claudia Woldan und Gitarrist Sigi Mittermayr. Am 30. August findet das Kultur-Picknick um 18 Uhr im Heilkräutergarten Klaffer statt. Hier kommt die Musik von De Strawanza, einem Weltenbummler-Trio, das mit Saxophon, Gitarre, Gesang, Drehorgel und Kontrabass für Stimmung sorgt und das Publikum mitnimmt in die große Swing-Ära der 30er- und 40er-Jahre.