AUBERG: "Zieh deinen Hut vor dem Holunder"

Ein altes Sprichwort zeigt die Ehrfurcht, welche wir vor dieser edlen Volksmedizin haben müssen. Holunder oder Hollerbeere suchte immer die Nähe zum Menschen. Es gab früher kein Haus ohne Hollerstaude in unmittelbarer Nähe. Schon in der Steinzeit war Holunder die wichtigste Medizin. Der Holunder hat einen festen Platz in der Naturheilkunde und ist auch in der Mythologie von Bedeutung. Seit alters her ist Holunder Frau Holle, der Erdgöttin geweiht. Bei innerer Erkrankung. Bei Verletzungen war die Kamille das Erfolgskraut. Die Holunderfrucht wirkt in der traditionellen Medizin gegen Erkältungen, reduziert Fieber und Entzündungen, wirkt gegen Durchfall und verbessert das Immunsystem im Kampf gegen Viruserkrankungen . Holunder soll nie roh gegessen werden. Holunder kann in verschiedenen Rezepten verarbeite oder für den Winter schonend getrocknet aufbewahrt werden.