Kernseife selbst gemacht am Freitag, 11. September 2020 von 13:00 – 17:00 Uhr

Mit Kräuterpädagogin Elisabeth Pichler im Pfarrsaal in Heilkräutergarten Klaffer am Hochficht

Noch unsere Großmütter stellten einfache Seifen selbst her. In diesem Kurs lernen wir die Herstellung einer Kernseife im Heißverfahren und auch die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten der Kernseife wie zum Beispiel Wäsche waschen. Die Grundlagen des Seifensiedens werden Schritt für Schritt erklärt und gemeinsam stellen wir eine Kernseife her.

Mit der Verwendung von alternativen Reinigungsmitteln leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Schutze unserer Natur und unserer Haut, denn viele gekaufte Produkte enthalten Mikroplastik, Palmöl und verursachen jede Menge Plastikabfall. Außerdem macht die Herstellung sehr viel Spaß.

Info und Anmeldung zu allen Veranstaltungen: Waltraud Müller, 0676/884329302 oder waltraud.gadermaier@gmx.at.

Foto: Pichler