Eine Pflegelehre und eine Verlängerung des Fachkräftestipendiums sei notwendig, so Landtagsabgeordnete Ulrike Wall.

BEZIRK ROHRBACH. Das Pflegepaket sei eine gute Basis, es müssten jedoch weitere, dringend notwendige Schritte gesetzt werden, um die Pflegeberufe attraktiver zu machen. "Die im Pflegepaket ausgehandelte finanzielle Wertschätzung und die verbesserten Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Voraussetzungen, dass sich mehr Menschen für den krisensicheren Beruf im Bereich Pflege und Betreuung begeistern", so Ulrike Wall, Landtagsabgeordnete und FPÖ-Sozialsprecherin.

Ausbildungsmaßnahmen

Angesichts des prognostizierten Personalbedarfs und der beinahe 500 leerstehenden Betten in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen müssten jedoch die angebotenen Ausbildungslehrgänge befüllt werden. Im Jahr 2019 wurden lediglich 60 Prozent der Ausbildungsplätze genutzt. „Wir sind gespannt, wie sich die Situation heuer darstellt“, verweist Wall auf eine aktuelle schriftliche Anfrage an das Sozialressort. Von der Bundesregierung erwartet die FPÖ-Sozialsprecherin eine rasche Umsetzung der im Regierungsprogramm vorgesehenen Pflegelehre als Angebot für Pflichtschulabgänger, die einen Beruf erlernen möchten. „Für Berufsumsteiger und Wiedereinsteiger muss es jedenfalls eine finanzielle Unterstützung während der Ausbildungszeit geben“, denkt Wall auch an die vielen Menschen, die durch die Corona-Pandemie ihren Job verloren haben und fordert eine Verlängerung des bis Ende 2020 geltenden AMS-Fachkräftestipendiums.