Wir haben alle Impfmöglichkeiten im Bezirk Rohrbach haben hier für Sie aufgelistet.

BEZIRK ROHRBACH. Kürzlich kam es vielerorts zu einem Ansturm auf die Impfstellen. Hier kann man sich im Bezirk den ersten, zweiten oder dritten Stich abholen:

Zur Impfung steht die Impfstraße des Landes OÖ im ehemaligen Gesundheitsamt in der Bahnhofstraße 11 in Rohrbach-Berg zur Verfügung. Die Impfung ist nur gegen Voranmeldung über ooe-impft.at möglich! Pro Tag können hier etwa 360 Personen geimpft werden.

Hier die aktuellen Öffnungszeiten bis Ende des Jahres:

KW 51: DI (21.12.), MI (22.12.) und DO (23.12.), jeweils von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr

KW 52: DI (28.12.), MI (29.12.) und DO (30.12.), jeweils von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr

Anmeldefreie Impfangebote

4132 Lembach, Ordination von Dr. Viehböck, Lederergasse 12

jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr

7. Jänner 2022 von 13:30 bis 17:30 Uhr

28. Jänner 2022 von 13.30 bis 17:30 Uhr

8. Jänner 2022 von 8 bis 10 Uhr

14. Jänner 2022 von 13:30 bis 17:30 Uhr

4. Februar 2022 von 13:30 bis 17:30 Uhr

Impfangebote für Kinder mit Anmeldung in öffentlichen Impfstraßen des Landes Oberösterreich im ehemaligen ehemaligen Gesundheitsamt, 4150 Rohrbach-Berg, Bahnhofstraße 11 am 13. Jänner 2022.

Am 18. Dezember hält der Impfbus beim Schröderparkplatz (vor Gebäude der FF Aigen/Bauhof) von 14 bis 17 Uhr in Aigen-Schlägl. Von 18 bis 23 Uhr ist dieser dann anschließend am Marktplatz in Niederwaldkirchen stationiert.

Impfungen sind auch für ordinationsfremde Personen möglich, wenn man etwa keinen Hausarzt hat bzw. der behandelnde Hausarzt oder Facharzt keine Covid-19-Impfung durchführt. In diesem Fall kann man sich an einen der folgenden Ärzte im Bezirk wenden und erhält hier mehr Infos zu freien Impfterminen: Ordination Dr. Schober (Altenfelden), Gruppenpraxis Peinbauer Rebhandl Zogholy (Haslach), Ordination Dr. Lindorfer (Kleinzell), Gruppenpraxis Viehböck (Lembach), Ordination Dr. Brunner (Neufelden), Gruppenpraxis Aigner Paizoni (Niederwaldkirchen), Ordination Dr. Fegerl (Pfarrkirchen), Ordination Dr. Michlmayr (Rohrbach-Berg), Ordination Beyer (Rohrbach-Berg), Ordination Dr. Gammer (St. Martin), Ordination Dr. Nöbauer (St. Martin) und Ordination Dr. Gabriel (Ulrichsberg).

Auch am Klinikum Rohrbach wird ab 10. November eine Pop-Up Impfstraße eingerichtet, um so rasch wie möglich ein zusätzliches Impfangebot unterbreiten zu können. Vorbeikommen kann man auch ohne Anmeldung, eine Testung vorher ist nicht nötig. Es muss jedoch eine FFP2-Maske getragen werden. Lichtbildausweis und Impfpass, wenn vorhanden, sollten mitgebracht werden. Geimpft wird ab 10. November jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 14 Uhr in der Krankenpflegeschule (Raum Antigen-Testraße).

Impfungen zu Weihnachten und Silvester



Über die Weihnachtsfeiertage sind von 24. - 26. Dezember 2021 täglich diese sieben Impfstraßen geöffnet:

Arena Bad Zell (FR)

Haus am Ring Bad Leonfelden (UU)

Messehalle Wels (WE)

Sepp Öller Halle Mattighofen (BR)

Kongresshaus Bad Ischl (GM)

Schloss Zell an der Pram (SD)

Gymnastiksaal Großraming (SE)

Öffnungszeiten:

24.12.: 8 bis 12 Uhr

25. und 26.12.: 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr

Über Silvester und Neujahr (31.12. und 1.1.) sind zusätzlich zu den oben angeführten Impfstraßen zwei weitere geöffnet:

Kulturhaus Römerfeld Windischgarsten (KI)

Landesmusikschule St. Georgen i. A. (VB)

Öffnungszeiten:

31.12.2021: 8 bis 12 Uhr

1.1.2022: 8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr

Überblick über alle Impfstellen

Sämtliche Pop-Up-Impfstellen, Impfbus-Stationen sowie andere Möglichkeiten zum Impfen ohne Anmeldung in Oberösterreich werden laufend auf www.ooe-impft.at aktualisiert. Hier kann man auch online einen Impftermin buchen.

Land baut Kinderimpfung aus

Mit der erfolgten Zulassung des Corona-Impfstoffs für Kinder unter 12 Jahren durch die Europäische Arzneimittelbehörde, sowie der nun vorliegenden Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, baut Oberösterreich das Impfangebot für Kinder ab kommender Woche weiter aus. Zusätzlich zu den bereits dieses Wochenende bestehenden Angeboten werden ab kommender Woche an bestehenden Impfstraßen an speziellen Tagen eigene Kinderimpfstraßen eingerichtet. Dort ist ausreichend Zeit für Beratung und für die Beantwortung von Fragen der Eltern und der Kinder sichergestellt, weshalb in den meisten Fällen zur besseren Planung eine Voranmeldung erforderlich ist.

Auch die niedergelassenen Hausärzte sowie die Kinderärzte bieten die Corona-Schutzimpfung für Kinder an und stehen für Fragen zur Verfügung. Ab KW48 gibt es auch im Bezirk Rohrbach, im ehemaligen Gesundheitsamt, nach vorheriger Anmeldung die Möglichkeit, sein Kind impfen zu lassen. Weitere Termine für Kinderimpfungen werden je nach Bedarf folgen.