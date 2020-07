Mit einem Scheck stellten sich Mitarbeiter des Aviva-Hotels bei einem vom Schicksal gebeutelten ehemaligen Kollegen ein.

ST. STEFAN. Willy Königstorfer arbeitete bis April 2017 als DJ in dem Hotel in St. Stefan. Doch dann erlitt Königstorfer einen Zeckenbiss und erkrankte in der Folge an FSME. Seither sitzt er im Rollstuhl: "Für mich hat sich so ziemlich alles verändert." Doch nun bekam er Besuch von ehemaligen Kollegen aus dem Aviva-Hotel. Diese überreichten dabei eine Spende von 1.000 Euro. "Das war eine tolle Aktion vom Chef und den Mitarbeitern", freut sich Königstorfer.