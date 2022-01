Am 31. Jänner 2002 übernahm der damals 40-jährige Vizebürgermeister Engelbert Pichler das Amt von Altbürgermeister Ludwig Kepplinger. Nun gratuliert die Marktgemeinde St. Peter am Wimberg zum Jubiläum.

ST. PETER. In den vergangenen 20 Jahren hat sich in der Gemeinde sehr viel getan. Der Neubau des Nahversorgerzentrums, die Schul- und Kindergartensanierung, die Errichtung des Feuerwehrhauses, ein neuer Bauhof und Altstoffsammelzentrum (ASZ) sind nur einige jener Projekte, die in der Amtszeit von Bürgermeister Engelbert Pichler umgesetzt wurden. In diese Aufzählung der Meilensteine fügt sich das Projekt Nahwärme, die Umsetzung von Betreubarem Wohnen, das Lebensthemenhaus, die Verbesserung der Sportanlagen, der Ausbau der Kanalisation bis hin zum modernen Haus der Kultur nahtlos ein. Auch die Schaffung von Wohnraum in Form von Bauland und Mietwohnhausanlagen waren beziehungsweise sind Pichler auch nach 20 Jahren ein wichtiges Anliegen. "Ohne den Tatendrang von Engelbert Pichler wäre vieles so nicht möglich gewesen. Die heutige ausgezeichnete Infrastruktur und das aktive und florierende Vereinsleben in St. Peter ist ein großer Verdienst unseres Bürgermeisters. Ein herzliches Dankeschön für diese Leistung und den gezeigten Einsatz für ein immer lebenswerteres St. Peter", bedankt sich Amtsleiter Armin Mittermayr.