22 Jahre lang leitete Maria Bruckmüller ehrenamtlich Eltern-Kind-Gruppen im Spiegel-Treff St Martin. Lange Jahre war Bruckmüller auch Leiterin des beliebten Treffpunkts. Nun legte sie ihre Funktion zurück.

ST. MARTIN. Eigentlich war Maria Bruckmüller ja noch länger als Eltern-Kind-Gruppenleiterin aktiv: Bereits vor 25 Jahren begann sie mangels anderer Angebote auf eigene Faust, private Treffen mit Müttern und ihren Kindern zu organisieren. Im Oktober 1998 gründete sie dann den Spiegel-Treffpunkt St. Martin, den sie bis August 2017 auch leitete. Als Leiterin von Eltern-Kind-Gruppen blieb sie dem Treffpunkt bis heuer erhalten.

Engagement gewürdigt

So viel ehrenamtliches Engagement und so viel Ausdauer wurden bei einem gemeinsamen Abendessen natürlich entsprechend gewürdigt. Nicht nur das Spiegel-Team des Treffpunktes St. Martin dankte Maria Bruckmüller für diese in Oberösterreich wohl einzigartige Dauer als ehrenamtliche Eltern-Kind-Gruppenleiterin. Auch die Spiegel-Regionsbegleiterin Nicole Atzlesberger nützte die Gelegenheit, um sich gebührlich zu bedanken.

Beliebter Treffpunkt

Maria Bruckmüller legte den Grundstein für einen der größten Spiegel-Treffpunkte im Bezirk Rohrbach. Jeden Tag finden Eltern-Kind-Gruppen statt – bisher im Pfarrheim. Während des nun stattfindenden Neubaus ist der Treffpunkt in der Volksschule einquartiert. Im neuen Gebäude wird dann wieder ein eigener Raum für die Abhaltung von Eltern-Kind-Gruppen zur Verfügung gestellt.

Neues Team

Der Abend bot auch die Gelegenheit, Katharina Rosenauer als Mitglied des Leitungsteams zu verabschieden. Ihr folgt Eva Praher nach. Lisa Weinbauer und Sabrina Hagenauer bleiben dem Treffpunkt als Leiterinnen erhalten.

Möglichkeit zur Entfaltung

Spiegel-Elternbildung bietet in einem oberösterreichweiten Netzwerk von mehr als 200 Treffpunkten in Pfarren und Gemeinden Familien Wachstumsräume, in denen sie sich treffen und über den Familienalltag austauschen können. Neben den Eltern-Kind-Gruppen werden auch Seminare und Workshops zur Unterstützung in der Erziehung angeboten. Die Tätigkeit als Treffpunkt- oder Eltern-Kind-Gruppenleiter bietet jungen Frauen und Männern eine neue Möglichkeit zur Entfaltung und Persönlichkeitsbildung.