Bereits seit 34 Jahren bemüht sich Josef Schaubschläger ehrenamtlich um das umfangreiche Archiv seiner Heimatgemeinde Haslach.

HASLACH. 96 Jahre alt und noch immer mit viel Elan im Einsatz – das ist Josef Schaubschläger. Der Haslacher betreut das umfangreiche Archiv seiner geschichtsträchtigen Heimatgemeinde, und zwar seit beeindruckenden 34 Jahren. In all dieser Zeit war Schaubschläger unentgeltlich im Einsatz.

Seit Kindheit von Geschichte fasziniert

In seinem Berufsleben war Schaubschläger Vermessungstechniker. Die dafür nötige Genauigkeit hilft ihm auch bei seinen Aufgaben als Archivar des örtlichen Heimatvereins. In den Anfangsjahren verzeichnete er alles noch händisch. Seit 30 Jahren leistet ihm aber der Computer wertvolle Dienste. Stolz kann er, der seit Kindheitstagen von Geschichte fasziniert ist, auf zahlreiche hochinteressante und vor allem wertvolle Exponate seiner langjährigen Sammlung von Zeitdokumenten verweisen. Dazu zählen etwa zahlreiche Haslacher Dokumente aus dem 18. Jahrhundert oder seine historischen Sammlungen über das Stift Schlägl.

Zwei Vormittage pro Woche

Bis ins hohe Alter hat sich Schaubschläger seine Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit und Leidenschaft für die Tätigkeit als Archivar behalten. Nach einem Sturz im vergangenen Jahr wohnt er nun im örtlichen Bezirksseniorenwohnheim. Das kann ihn aber nicht daran hindern, dass er zwei Vormittage pro Woche, so wie schon in den drei Jahrzehnten davor, arbeitenderweise in „seinem Archiv“ verbringt. Den Weg zwischen Bezirksseniorenwohnheim und seinen Arbeitsplatz am Markplatz bewältigt er nun eben mit dem Rollator.

"Zeit sinnbringend nutzen"

Angesprochen auf sein, für ihn ganz selbstverständliches, Pflichtbewusstsein, trotz seiner gesundheitlichen Eingeschränktheit und trotz seines fortgeschrittenen Alters nach wie vor für seine Heimatgemeinde derart verlässlich und genau alles zusammenzutragen und zu archivieren, gibt er bescheiden, wie er ist, zur Antwort: „So kann ich meine geschenkte Zeit für die Nachwelt, aber auch für mich sinnbringend nützen …“