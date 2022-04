Vergangene Woche veranstaltete der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, kurz EWSA, die 13. Online-Jugendplenartagung "Your Europe, Your Say!". 99 Jugendliche und 44 Lehrer aus verschiedenen europäischen Ländern nahmen heuer an der Debatte rund um ein aktuelles, für sie relevantes Thema teil. Darunter auch drei Schüler der TFS Haslach.

HASLACH. Bei der Veranstaltung, die heuer unter dem Titel "Die Wahrheit über Lügen. Jugend fordert Desinformation heraus" stand, nahmen die Teilnehmer an Workshops teil und diskutierten zum Thema Kampf der Desinformation im Netz. Für die TFS Haslach schlüpften Felix Hörlezeder, Jannick Wolfmair und Fabian Wimmer dabei in die Rolle von sogenannten Internet-"Trollen" und Fake-News-Verbreitern. Sie entwickelten Desinformationskampagnen, denen sie später als Reporter mit Informationskampagnen entgegentraten.

Empfehlungen ausgearbeitet

Letztendlich wurden dann Empfehlungen ausgearbeitet und eine Reihe von Richtlinien entworfen, die hochrangigen EU-Vertretern wie der Exekutiv-Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, und dem EWSA-Vizepräsidenten, Cillian Lohan, vorgetragen wurden. Jannick Wolfmeier aus der zweiten Klasse Informationstechnik übernahm dabei die Position des Gruppensprechers des Teams Bravo und durfte die Ausarbeitungen der Gruppe und vor allem das Land Österreich repräsentieren.

„Für die TFS Haslach war das eine große Ehre. Wir haben unseren Beitrag zum Europäischen Jahr der Jugend in 2022 geleistet. Unsere Schüler können am internationalen Parkett auch in englischer Sprache mithalten", so Direktorin Hildegard Prem.