Vom 15. bis 19. Juni fand das 70. Friedberger Heimattreffen in der Patengemeinde Haslach statt. Vorbereitet von Friedberger Seite durch den Hauptorganisator Foißner, der selbst krankheitsbedingt verhindert wurde, kam auch Unterstützung vom Amtsleiter a.D., Otto Ruml, und von Vizebürgermeisterin Elisabeth Reich.

HASLACH. Bei dem Treffen stand auch dieses Mal ein umfangreiches Progrmam am Plan, darunter etwa die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession in Haslach, eine Andacht mit Totenehrung in der Kapelle von Guglwald, der Besuch der St. Thoma-Kirche sowie der Ruine Wittinghausen, der Fußwallfahrt nach Maria Gojau und eine Messe in Friedberg samt einem Totengedenken am Gemeinschaftsgrab. Abends gab es jeden Tag ein gemütliches Beisammensein im GH Vonwiller.

Jubiläumsveranstaltung im Gasthaus Vonwiller

Der samstägliche Festabend wurde dann durch am Patenschaftsdenkmal gestartet. Danach folgte im Gasthaus die Jubiläumsveranstaltung. Hier sprach Vizebürgermeisterin Elisabeth Reich ihre Grußworte an die allesamt aus Deutschland angereisten Alt-Friedberger aus und nahm Bezug auf die bestehende Patenschaft, die einst unter Bürgermeister Hans Gierlinger besiegelt worden war. Fritz Bertlwieser, Bezirksobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, ermunterte daraufhin die Teilnehmer, ihre Erlebnisse über Krieg und Vertreibung aufzuschreiben oder ihre Erzählungen durch die Enkelkinder mittels Handy-Videos festzuhalten.

Ehrung für Foisner

Die Festansprache hielt Oberstudiendirektor Helmut Zaby in Vertretung des erkrankten Herbert Foißner. Zum Abschluss präsentierten Franz und Fritz Bertlwieser eine Ehrenurkunde für Herbert Foißner. Diese gebühre ihm aufgrund seiner jahrelangen Mitarbeit bei der Rettung und Renovierung der Deutsch Reichenauer Filialkirche St.Thoma bei Wittinghausen samt der Dokumentation dieser Arbeiten in einem umfangreichen Video-Material. Geehrt werden sollte er aber auch für seine Tätigkeiten als langjähriger Organisator der Friedberger Heimattreffen sowie als Berichterstatter für Glaube und Heimat. Aufgrund der Abwesenheit des Geehrten wurde von den Bertlwieser-Brüdern die Ehrenurkunde symbolisch an den Festredner überreicht.