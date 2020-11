Mit Stand Donnerstag, 12. November, 8 Uhr, gibt es im Bezirk Rohrbach 946 „aktive“ Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.

BEZIRK ROHRBACH. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind im Bezirk Rohrbach 296 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk beträgt 2068.

Achtung:Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.



Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für Rohrbach derzeit bei 1.321,1. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreisser an einzelnen Tagen ausgleicht.

Einreise nach OÖ – Tschechische Republik

Personen, die unter anderem zum Einkaufen in die Tschechische Republik reisen, müssen gemäß der gültigen Einreise-Verordnung bei der Rückkehr nach Oberösterreich ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt, vorlegen. Kann ein negatives PCR-Testergebnis nicht vorgelegt werden, dann ist unverzüglich eine 10-tägige Quarantäne anzutreten und zusätzlich binnen 48 Stunden ein PCR-Test zu veranlassen. Ist der Test negativ, gilt die Quarantäne als vorzeitig beendet. Die Kosten für den Test muss die einreisende Person selbst tragen.

Einhaltung der Quarantäne

Schon bisher wurden durch die Landespolizeidirektion Oberösterreich im Auftrag der Gesundheitsbehörden Überprüfungen der Einhaltung der Quarantäneanordnungen durchgeführt. Im Hinblick auf die derzeit sehr hohe Anzahl an abgesonderten Personen werden diese Überprüfungen künftig verstärkt durchgeführt.

Nachhaltiger Mund-Nasen-Schutz

Der Umwelt zuliebe und im Sinne der Nachhaltigkeit setzen viele nun auf wiederverwendbaren Schutz. Einige Unternehmen aus dem Bezirk stellen bereits seit Anfang der Pandemie verschiedene Stoffmasken oder Visiere her. Produzenten für regionalen und nachhaltigen Mund-Nasen-Schutz gibt es hier.

Corona Ampel in Rohrbach: "Rot"



Jede Woche (meistens) Freitags wird die lang angekündigte „Corona-Ampel“ aktualisiert.

Infos dazu gibt es hier: Rohrbach leuchtet rot

Mehr Infos zu Fällen in ganz OÖ



