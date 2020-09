Bauern können ihre landwirtschaftlichen Rundballen- und Fahrsilofolien und die dazugehörigen Netze und Schnüre auch heuer wieder kostenlos entsorgen.

BEZIRK ROHRBACH. Der Bezirksabfallverband Rohrbach bietet den Landwirten heuer wieder diese kostenlose Sammlung an. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten: Die Folien müssen besenrein, trocken und frei von jeglichen Fremdstoffen sein, damit aus ihnen wieder neue Säcke und Folien produziert werden können. Netze und Schnüre werden bei der Foliensammlung in jedem durchsichtigen, zugebundenen Sack bis maximal 240 Liter kostenlos übernommen. Dieses Material darf nicht mehr in der Abfalltonne entsorgt beziehungsweise der Müllabfuhr mitgegeben werden. Dabei gibt es nämlich in der Müllverbrennungsanlage immer große Probleme. Ziel der Sammlungsaktion ist es auch, Ressourcen zu schonen. Aus den gesammelten Folien werden neue Silofolien, Müllsäcke oder Einkaufstaschen hergestellt.





Sammlungstermine

Hier finden Sie alle Termine im Bezirk:

Dienstag, 13. Oktober: ASZ Hofkirchen (8 bis 9 Uhr) und ASZ Lembach (11.30 bis 13 Uhr)

Donnerstag, 15. Oktober: ASZ Neustift (8 bis 9 Uhr) und ASZ Grenzland (11.30 bis 13 Uhr)

Montag, 19. Oktober: ASZ St. Martin (8 bis 9 Uhr) und ASZ Altenfelden (11 bis 12.30 Uhr)

Dienstag, 20. Oktober: ASZ Haslach (8 bis 9.30 Uhr) und ASZ Helfenberg (12 bis 13 Uhr)

Donnerstag, 22. Oktober: ASZ Ulrichsberg (8 bis 9 Uhr) und ASZ Aigen-Schlägl (11.30 bis 12.30 Uhr)

Mittwoch, 28. Oktober: ASZ Sarleinsbach (8 bis 9 Uhr) und ASZ Rohrbach (11 bis 12.30 Uhr)

Donnerstag, 29. Oktober: ASZ St. Veit (8 bis 9 Uhr) und ASZ St. Peter (11 bis 12 Uhr).

Die Kosten der Sammlung und Entsorgung übernimmt der BAV Rohrbach. Mehr Infos gibt's unter www.umweltprofis.at

Ganzjährig ist eine Abgabe im Altstoffsammelzentrum kostenpflichtig zum Preis von 5 Euro je Sack möglich.