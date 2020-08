NIEDERWALDKIRCHEN. Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr mit seinem Motorrad am Donnerstag, 20. August, gegen 20.45 Uhr auf der Herzogsdorfer Straße Richtung St Veit. Im Ortschaftsbereich Uttendorf, Gemeinde Niederwaldkirchen, geriet der Mann im Auslauf einer Rechtskurve auf das rechte Straßenbankett, touchierte einen Leitpflock und kam in einem angrenzenden Feld zu Sturz. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille.