Die Gemeinden Haslach an der Mühl, Lichtenau im Mühlkreis, St. Oswald bei Haslach und St. Stefan-Afiesl planen ein neues Angebot in der Gesundheitsförderung. Sie haben als Arbeitsgemeinschaft (ARGE) „Gesundheit Steinerne Mühl“ einen Förderantrag für „Community Nursing“ im Gesundheits- und Sozialministerium eingereicht.

BEZIRK ROHRBACH. Die Gesamtorganisation der in Haslach angesiedelten ARGE liegt bei Bürgermeister Dominik Reisinger.



„Haslach hat sich in den letzten Jahren hohe Kompetenz im Gesundheitsbereich aufgebaut. Gemeinsam mit den Gemeinden Lichtenau, St. Oswald und St. Stefan-Afiesl wollen wir den nächsten Schritt als Pilotregion machen“, so Reisinger.

„Die Entscheidung, ob wir als Pilotregionen dabei sind, soll Anfang 2022 fallen. Dieses Projekt soll mit maximal 300.000 Euro für drei Jahre gefördert werden“, so Reisinger über den Status Quo. Im Falle der Förderzusage ist das Gesundheitszentrum (PVE) Arbeitgeber der „Community Nurse“ (CN). Die Personalkosten werden von der ARGE „Gesundheit Steinerne Mühl“ über Fördermittel getragen.

Netzwerke nützen



Das Projekt „Community Nursing“ setzt auf die enge Zusammenarbeit mit diesen bestehenden Pflegeangeboten. Die gesundheitliche Versorgung in der Region erfolgt über die PVE "Hausarztmedizin Plus" mit Sitz in Haslach an der Mühl. Im Bereich der Gesundheitsförderung läuft seit 2019 das Projekt GES.UND. Projektpartner ist hier der Verein PROGES. In diesem Projekt wurden bereits gute Kooperations- und Netzwerkstrukturen etabliert, auf die die CN aufbauen kann. Darüber hinaus gibt es in der Region eine Apotheke, mobile Dienste und betreute Wohnformen. In Haslach betreibt der Sozialhilfeverband Rohrbach ein Alten- und Pflegeheim. Das Klinikum in der Bezirkshauptstadt Rohrbach ist ebenfalls nah.



„Eine Community Nurse bekommt ein wichtiges Aufgabengebiet und wird in unserer Region eng mit dem Gesundheitszentrum und dem Projekt Ges.UND zusammenarbeiten. Dadurch wird das umfassende regionale Angebot im gesundheitlichen und sozialen Bereich insbesondere für die ältere Generation weiter verbessert“, so Erwin Rebhandl, Arzt für Allgemeinmedizin (AM), Universitätslektor und Modulbeauftragter an der JKU Linz sowie Präsident von AM plus.

Zentrale Anlaufstelle



Bis zu 150 Pilotprojekte zu "Community Nursing“ sollen laut Bundesministerium in Österreich etabliert werden. Die Aufgaben der sogenannten „Community Nurse“ (CN) entsprechen in etwa jenen der in der Hauskrankenpflege tätigen Personen. Doch während die Hauskrankenpflege vor allem medizinisch-pflegerische Aufgaben der Gesundheitsversorgung übernimmt, soll die CN vorrangig im präventiven Bereich tätig sein. Das Angebot richtet sich an ältere, zu Hause lebende, Menschen und Personen, die pflegend tätig sind. Vor allem werden jene angesprochen, für die es bisher kaum Hilfe und Beratung in der Region gibt. Wie etwa sogenannte „Young Carers“. Das sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die regelmäßig die Pflege oder Betreuung für Familienangehörige übernehmen. Häufig erfahren Pflegebedürftige auch Unterstützung durch Freunde, Bekannte oder Nachbarn, also pflegende Personen außerhalb der Familie. Auch Ihnen soll das „Community Nursing“ mehr Unterstützung bieten.

Zur Sache



Zentrales Element des Pilotprojekts sind präventive Hausbesuche der „Community Nurse“ bei Menschen ab dem 75. Lebensjahr. Bei diesen Besuchen wird der tatsächliche Betreuungsbedarf ermittelt. Es geht einerseits um Beratung und Information bei akutem Pflegebedarf. Andererseits kann die CN durch den Kontakt früher präventive, also vorbeugende Maßnahmen einleiten, um eine umfassende Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern oder zu verhindern. Damit soll es älteren Personen möglich sein, länger im eigenen Zuhause zu verbleiben. Mit der CN kann in der Region eine integrierte Gesundheitsversorgung etabliert werden. Die Kooperation von PVE, GES.UND-Büro und CN kann unter Einbeziehung aller bestehenden Organisationen eine beispielhafte interdisziplinäre, patientenorientierte und kosteneffiziente Versorgungslandschaft in der Projektregion schaffen.