Um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, veranstaltete die Volksschule Arnreit eine besondere Aktion. Dabei konnten mehr als 13.000 Euro gesammelt werden.

ARNREIT. Aus Betroffenheit über die Not in der Ukraine veranstaltete die Volksschule Arnreit am 8. April einen Benefizlauf, um Spenden für die Ukraine zu sammeln. Die Kinder suchten sich Sponsoren im Familien-und Verwandtschaftskreis sowie aus der Nachbarschaft. Diese Spender gaben an, wie viel sie für jede gelaufene Runde am alten Arnreiter Sportplatz spenden.

Um 9 Uhr fiel dann der Startschuss für dieses Unterfangen. Unter stimmkräftiger Unterstützung der zahlreich erschienen Zuschauer begann der 30-minütige Lauf der 65 Kinder, die ihre Solidarität mit selbstgemachten Stirnbändern, Buttons ,Armbändern und Gesichtsbemalung zum Ausdruck brachten.

Mehr als 13.000 Euro für Nachbar in Not

Arnreits „Stadionsprecher“ Martin Lang sorgte mit seinen Kommentaren für zusätzliche Motivation der Kinder, die nach jeder Runde ein "Stricherl" auf ihren Klassenplakaten machen durften. Der Rekord am Ende des Laufs lag bei 25 Runden. Als kleine Stärkung für zwischendurch gab es für jeden einen Müsliriegel. Am Ende der Veranstaltung konnten die Kinder somit die unglaubliche Summe von 13.497,50 erlaufen, die nun an die Hilfsorganisation Nachbar in Not übermittelt wird.