Nach einer zweijährigen Pause geht heuer wieder das viertägige Wald- und Zeltfest in Arnreit über die Bühne. Die Besucher dürfen sich auf viele Highlights freuen.

ARNREIT. Die Vorbereitungen für das Wald- und Zeltfest in Arnreit laufen bereits auf Hochtouren. Aufgrund der zweijährigen Pandemiepause hofft das Organisationsteam, dass nun endlich wieder ein Fest stattfinden kann und sich der hohe Aufwand an Vorbereitungszeit lohnt. So soll in Kalenderwoche 27 das viertägige Wald- und Zeltfest über die Bühne gehen.

"Das Highlight des diesjährigen Wochenendes wird der Donnerstag mit der WüdaraMusi und den Fäaschtbänklern werden", verrät Gudrun Lindorfer vom Organisationsteam. Der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen und läuft bereits sehr gut. Tickets dazu sind unter zeltfest-arnreit.at erhältlich. Am 8. Juli heizen im Festzelt die PartyHirschen den Besuchern ein. Im Discozelt gibt DJ TopDrop Gas. Tags darauf sorgen die Glorreichen Halunken, DJ Covverrun Burnout Granny's und Nierosta für die musikalische Unterhaltung. Am 11. Juli steht ein Frühschoppen mit den "Echt Urigen" auf dem Programm.