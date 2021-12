Einen eher schlechten Start legte die Kinder- und Jugendreha "kokon" hin, die einige Monate vor der Corona-Pandemie eröffnet wurde. Die Auslastung entspreche nicht den Prognosen. Auch von Finanznöten war die Rede. Den Bedarf der Einrichtung infrage zu stellen, sei aber laut Geschäftsführung absurd.

ROHRBACH-BERG. Österreich brauche ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinder- und Jugendreha-Einrichtungen. Der Standort Rohrbach-Berg trage dazu wesentlich bei. Dass auch auf aktuelle pandemiebedingte neue Anforderungen zeitnah reagiert wird, haben die Reha-Experten mit der Etablierung einer zielgerichteten Long-Covid-Reha für junge Menschen bereits unter Beweis gestellt. Ein spezielles Diagnostik-Angebot und individuell auf das Krankheitsbild abgestimmte Therapie- und Behandlungskonzepte sind hierbei zentrale Erfolgskomponenten. Ideen hinsichtlich eines speziellen Reha-Programms für Kinder und Jugendliche mit psychisch bedingten Essstörungen stehe man offen gegenüber.

"Jeder Lockdown trägt zur Verunsicherung bei"

Bis vor kurzem standen die Zeichen für die Einrichtung jedoch nicht gut. Geschäftsführer Stefan Günther äußert sich nun zu den kursierenden Berichten zu den Themen Finanznöte und zu geringe Auslastung: „Den grundsätzlichen Bedarf an der Kinder- und Jugendreha-Einrichtung in Rohrbach-Berg in seiner jetzigen Form infrage zu stellen, war gelinde gesagt einfach absurd.“ Er lässt keinen Zweifel daran, dass er die Diskussion um die Nutzung und mögliche Umwidmung des Standortes aufgrund der vorliegenden Fakten und Daten für verfehlt hält.

Günther weist in diesem Zusammenhang auf die detaillierte Bedarfsplanung durch unabhängige Experten hin, die Basis und Grundlage für die Planung und Errichtung war und im Vergleich zu Deutschland sehr zurückhaltend konzipiert wurde. „Demnach brauchen wir in Österreich 343 Reha Betten für Kinder und Jugendliche, 109 davon in der Versorgungsregion Nord“, zitiert Günther aus dem Experten-Bericht. Der Standort Rohrbach-Berg spiele dabei mit 77 Betten eine elementare Rolle. Dass die Auslastung der im Herbst 2019 eröffneten Einrichtung nicht den Prognosen entspricht, sei angesichts der coronabedingten Rahmenbedingungen wenig überraschend. „Unser Haus war allein 2020 drei Monate geschlossen und natürlich trägt jeder einzelne Lockdown wieder zu Verunsicherungen bei, die sich in der Belagssituation widerspiegeln.“

Bedarf wird weiter steigen

Der Reha-Experte erinnert in diesem Zusammenhang an die untragbare Situation vor der Eröffnung der Reha-Einrichtung im Mühlviertel. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden betroffene Kinder und Jugendliche nach Bayern „verlagert“, in Erwachsenen Einrichtungen oder gar nicht betreut. "Zu dieser Situation kann wohl niemand ernsthaft zurückwollen", sagt der Geschäftsführer und ergänzt: "Gerade wenn man bedenkt, dass durch die zu erwartenden Langzeitfolgen von Covid-19 der Bedarf sicher noch weiter steigen wird."

Am Beispiel der Post-Covid-Reha, die seit Beginn der Pandemie im Leistungsspektrum integrieren wird, sehe man sehr gut, wie wichtig es ist, auf aktuelle Entwicklungen einzugehen und mit umfassender Expertise nachhaltige Konzepte zu erarbeiten. "Dafür stehen wir und bringen unsere Erfahrungen auch jederzeit gerne ein.“

Fortbestand sichern

Als Minderheiteneigentümer wird die Oberösterreichische Gesundheitsholding ihren anteilsmäßigen finanziellen Beitrag leisten, um den Betrieb der Einrichtung aufrechterhalten zu können. Die BezirksRundSchau berichtete: Zuschuss für derzeit unterfinanzierte Kinder- und Jugendreha