ROHRBACH-BERG (hed). Nach reiflicher Überlegung und auf Grundlage der aktuell wieder ansteigenden Corona-Zahlen in Oberösterreich, die bekanntlich zur Verschärfung der Maßnahmen geführt haben, hat sich die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg als Veranstalter entschlossen, den Berger Kirtag am 13. September 2020, abzusagen. „Sehr gerne hätten wir den Berger Kirtag durchgeführt und so den Standlern die Möglichkeit gegeben, ihre Produkte anzubieten und zu verkaufen. Für den traditionellen Handwerkskunstmarkt waren so viele Standler wie noch nie angemeldet“, bedauert der zuständige Kulturstadtrat Roland Straußberger in einer Aussendung diese Entscheidung: „Die Durchführung des Marktes in der gewohnten Form mit Kinderprogramm und kulinarischer Verköstigung wäre aber auf Grund der Einschränkungen nicht möglich gewesen und ist das Risiko zur Durchführung einer Veranstaltung dieser Größenordnung einfach zu hoch“. All diese Gründe hätten in ihrer Gesamtheit zur Absage geführt.