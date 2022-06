GRAINET/ROHRBACH (zema). Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Rohrbach ist am Sonntag gegen 15:45 Uhr alleinbeteiligt, wahrscheinlich zuvor durch Regen gespülten Splitt auf der Fahrbahn, in einer Kurve auf der Vorderfreundorfer Straße ins Schleudern gekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Hierbei hat er sich tödliche Verletzungen zugezogen. Der tragische Unfall hat sich zwischen den Ortschaften Grainet und Vorderfreundorf in der Nähe von Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau in Bayern ereignet. Eine Umleitung wurde von den örtlichen Feuerwehren eingerichtet. Die Straße war an der Einsatzstelle etwa zwei Stunden gesperrt.