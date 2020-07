Die Corona-Krise hat es gezeigt: Es gibt große Defizite in der Breitband-Versorgung im Bezirk. Schnelles Internet war nicht nur bei Homeoffice, E-Learning, Videokonferenzen und Onlinekommunikation gefragt. Auch Streaming-Dienste verlangen schnelle Datenleitungen.

ROHRBACH-BERG (gawe). Aktuell ist der Bezirk Rohrbach noch unter den Schlusslichtern in der Versorgung mit einer Glasfaserverbindung. Das müsse sich ändern. Es soll ein Ausbauplan für die nächsten Jahre vorliegen, um ab 2025 flächendeckend schnelles Internet in jedem Haushalt anbieten zu können. Die LEADER-Region Donau-Böhmerwald wird den koordinierten Breitband-Ausbau in den Gemeinden unterstützen, um die Errichtung eines leistungsstarken Internet-Anschlusses sicherzustellen

Ausbau nur bei breitem Interesse

Etwa 6.000 förderfähige Haushalte gibt es noch im Bezirk. 40 Prozent haben bereits eine Interessenserklärung für einen Breitbandanschluss in ihrer Gemeinde abgegeben. Ziel sind allerdings 60 Prozent in jeder Gemeinde. Jeder Haushalt in der Region sollte schließlich einen Breitbandanschluss haben. Schnelles Internet ist gefragt. Die intelligente Haustechnologie als Smart Home ist bereits da: Egal ob Heizung, Fernseher, Türöffner, Alarmanlage, Pelletsheizung oder Rasenbewässerung. Auch Schüler, die ihre Hausaufgaben in der Cloud lösen sollen oder pflegebedürftige Personen, die über mobile Pflegedienste versorgt und deren Vitalwerte digital überwacht werden, brauchen eine stabile Internetanbindung.

Zwischen ein und zwei Uhr gutes Netz

Ein Vater von zwei Kindern musste um drei Uhr in der Früh seine Aufgaben erledigen, weil die zwei Kinder das Internet für Homeshooling brauchten. "Hast du im wahrsten Sinn des Wortes eine lange Leitung; wohnst du drei Kilometer vom nächsten Wählamt entfernt, schafft das Kupferkabel vielleicht nur mehr ein Upload von 0.2 Mbit und ein download von zwei Mbit, wenn um sieben Uhr in der Früh alle im Netz unterwegs sind."

Ausbau als Zukunftsmotor für den Bezirk

Volker Dobringer erklärte bei der Informationsveranstaltung im Centro den Geschwindigkeitsverlust des mobilen Internets am Beispiel mit einer Geburtstagstorte: "Teilst du sie mit drei Leuten, bleibt dir ein großes Stück. Teilst du sie aber mit dreihundert – dann bleiben dir wahrscheinlich nur mehr ein paar Brösel vom Kuchen übrig. Mit einem leistungsstarken Glasfasernetz brauchst du nicht mehr mit ein paar hundert zu teilen." Mit netztest.at könne jeder die Geschwindigkeit seines Internetzuganges aktuell selbst prüfen.

Schnelles Netz wird eine Lebensader für die Dörfer

Eine gute Downloadrate wird heute mit einer Geschwindigkeit von 30 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) definiert. Studien zeigen aber ganz klar, dass bereits 2025 über 50 Prozent der Verbraucher eine Geschwindigkeit von 500 bis 1000 Mbit/s nachfragen werden. Zehn Familien mit Netflix verbrauchten 2019 etwa gleich viel Datenvolumen, wie 1997 weltweit verbraucht wurde Schon jetzt verdoppelt sich das konsumierte Datenvolumen einer Familie alle 14 Monate im Netz. Viele Dinge im Haushalt, die ein WLAN brauchen, sind in letzter Zeit dazu gekommen. Betreuerinnen aus dem Ausland unterhalten sich über eine Videokonferenz mit ihren Kindern. Tipps für die Reha nach einem Schlaganfall und die Online Sprechstunde mit einem Facharzt, sind noch Zukunftsmusik. Gäste am Donauradweg haben sich früher die Zimmer genau angeschaut, jetzt fragen sie zuerst, ob ein leistungsfähiges WLAN vorhanden ist.

