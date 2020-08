AUBERG: Am Fatimatag, den 13. August wanderte der Seniorenbund Auberg zur Wallfahrtskirche Maria Trost in der Pfarre Rohrbach. Wir trafen uns bei der 'Mosthütte' und gingen bei schönem Wetter und guter Aussicht, auf die Stadt Rohrbach, zur Wallfahrtskirche auf einem Fußweg, hoch über Rohrbach Berg.

Das Fatima gedenken abgeleitet aus einer Marienerscheinung von drei Hirtenkinder, in der portugiesischen Stadt Fatima ist anders, als im französischen Lourd. Fatima soll ein Gedenken dessen sein, was wir ändern sollen, um aus vielem was geschieht wieder herauszufinden. Zwei dieser drei Fatima Kinder starben bei einer Grippeepidemie. Es liegt nahe, dieses Gedenken zu unserer möglichen Neuausrichtung durch die Coronaepidemie zu führen. 31 Senioren gedachten in einer kurzen Andacht in der Wallfahrtskirche am Rohrbachberg.

Zurück wieder in der Mosthütte saßen wir gemütlich bei einer guten Jause beisammen. Natürlich beherrscht Corona zurzeit das Hauptthema. Was wird noch kommen und noch vieles mehr. Es war eine besinnliche, schöne und gesellige Wallfahrt.