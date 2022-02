Der Valentinstag steht bald wieder vor der Tür. Wir haben die passenden Geschenktipps für Sie.

BEZIRK ROHRBACH. Ob am Valentinstag oder zu anderen Anlässen: für viele sind Blumen ein Zeichen der Zuneigung und Anerkennung. Dennoch bieten zahlreiche Trends in der Freizeitentwicklung immer wieder Möglichkeiten für alternative Geschenkideen. Stefan Mayrhofer, Abteilungsleiter und Ansprechpartner im Lagerhaus Rohrbach, zeigt einige solcher Ideen auf und beobachtet, dass immer mehr Personen gerne ihr eigenes Brot backen und diese Aktivität laufend beliebter wird. So eignet sich ein individuell zusammengestellter Geschenkkorb mit den notwendigen Grundzutaten bestens auch als persönliches Geschenk. Dies beginnt bei der Auswahl der Mehlsorte. Zusätzlich sind Sonnenblumenkerne bei Vollkornfreunden gerne gesehen. Wer noch Anregungen zum Brotbacken braucht, für den kann eines der Backbücher „Backen mit Christina“ hilfreich sein.

Zudem wird der Bauernladen des Lagerhauses laufend mit Produkten von einigen Bauern aus dem Bezirk Rohrbach versorgt. Dabei gibt es neben verschiedenen Zutaten für das eigene Brot auch mehrere Milchprodukte und viele andere Waren, die ebenso Möglichkeiten für einen regionalen Geschenkkorb bieten.

Trockenblumengestecke

Dennoch steht Blumen nichts im Weg. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben viele ihr kreatives Talent entdeckt und oft Trockenblumengestecke gebastelt. Diese bieten zwei Vorteile: sie sind dekorativ und zugleich lange haltbar. Manche entscheiden sich bei einem solchen Geschenk für fertige Trockenblumengestecke, andere wählen lieber selbst die „Zutaten“ für die kreativen Phasen ihrer Partnerin oder sind sogar bereit beim Gestalten eines Türkranzes mitzuhelfen. Die Materialien dazu bieten zahlreiche Blumenläden an. Daniela Sonndorfer vom FairTrade-Blumengeschäft "Blumenzeit" weiß, dass gerade auch Trockenblumenkränze ein Trend sind. 'Blumenzeit' ist selbstverständlich auch mit vielen anderen Blumen ausgestattet.

Anzuchtsets

Eine (halb-)fertige Blumenalternative sind seit einiger Zeit Anzuchtsets: Dazu dienen mit Erde befüllte Blumentöpfe. Abgefüllte Samen von Gemüse und Kräutern bieten die Möglichkeit jederzeit das Wachstum zu starten. Die auf diese Wiese vorbereiteten Gemüse- oder Kräuterpflanzen können nach Belieben im Frühjahr ins Freie gestellt oder in ein Gartenbeet ausgepflanzt werden.

Reitsport und andere Hobbys und Werte

Da zur Freizeitgestaltung für einige auch der Reitsport zählt, warum sollte dann nicht mal eine Reitbekleidung oder entsprechendes Reitzubehör als Geschenk in Betracht kommen?

Auf gemütliches Zusammensein legen viele großen Wert und so steht gerade vor Beginn der Frühjahrszeit für neue Gartenmöbel (zumindest ein Gutschein) nichts mehr im Weg, um gemeinsame Zeit genießen zu können. Mit dem "Werkzeug" für dieses Hobby ist im Bezirk das Lagerhaus gerüstet.

Blumen sind nie out

Dennoch sind Topf- und Schnittblumen natürlich nach wie vor nicht nur traditionell, sondern tatsächlich auch gerne gesehen – vor allem, wenn die Blumen tatsächlich ein Zeichen der Zuneigung und Anerkennung sind.