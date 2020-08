Das Universum ist gigantisch und beeindruckend. Wie kam es ins Dasein?

Und können wir dem vertrauen, was die Bibel über die Entstehung des Universums sagt?

Hier zum Kurzvideo -> Wurde das Universum erschaffen?

Wie ist das Universum und das Leben entstanden?

„Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Naturwissenschaft ist blind“ (Albert Einstein).

Was Wissenschaftler noch sagen:

Manche denken, Wissenschaftler äußerten sich zu religiösen und theologischen Fragen in der Regel deshalb nicht, weil sie nicht religiös seien oder sich nicht auf eine Debatte zwischen Wissenschaft und Religion einlassen möchten. Diese Beschreibung trifft zwar auf einige Wissenschaftler zu, aber nicht auf alle. Man beachte die folgenden Aussagen:

„Das Universum hatte einen Anfang, doch den Grund dafür können die Wissenschaftler nicht erklären. Die Antwort lautet Gott.“ „Ich betrachte die Bibel als ein Buch der Wahrheit und als von Gott inspiriert. Hinter der Komplexität des Lebens muss einfach eine Intelligenz stecken“ (Ken Tanaka, Astrogeologe am U.S. Geological Survey).

„Die Kluft zwischen den verschiedenen Arten der Erkenntnis (wissenschaftlich und religiös) ist ziemlich konstruiert. ... Erkenntnis über den Schöpfer und Erkenntnis über die Schöpfung sind eng miteinander verbunden“ (Enrique Hernández, Wissenschaftler und Professor an der Fakultät für Physik und theoretische Chemie der Universidad Nacional Autónoma de México).

„Wenn wir nach und nach all diese Informationen [über das menschliche Genom] entschlüsseln, werden sie uns enthüllen, wie komplex und verwoben das ganze Material ist. Sie werden darauf hindeuten, dass alles ursprünglich durch einen intelligenten Schöpfer, ein vernunftbegabtes Agens, zustande kam“ (Duane T. Gish, Biochemiker).

„Wissenschaft und Religion sind nicht unvereinbar. Sie forschen beide nach derselben Wahrheit. Die Wissenschaft zeigt, dass Gott existiert“ (D. H. R. Barton, Professor für Chemie, Texas).

Hier eine Leseprobe aus dem Erwachet! 2002

...

NIE zuvor haben wir in so faszinierenden Zeiten gelebt. Neue Entdeckungen über das Weltall zwingen Astronomen zu einer Korrektur ihrer Sicht in Bezug auf den Ursprung des Universums. Viele Menschen sind vom Weltall fasziniert und stellen Fragen, die die Menschheit schon immer beschäftigt haben: Wie ist das Universum und das Leben entstanden, und warum?

Wenden wir den Blick vom Weltraum weg und betrachten wir unser Inneres. In jüngster Zeit wurde der menschliche genetische Code entschlüsselt, und nun fragt man sich: Wie kam die Vielzahl an Lebensformen zustande? Wer ist ihr Erschaffer, wenn es überhaupt einen gibt? Die enorme Komplexität unseres genetischen Bauplans veranlasste einen US-Präsidenten zu der Bemerkung: „Heute lernen wir die Sprache, in der Gott Leben schuf.“ Einer der führenden Genforscher räumte bescheiden ein: „Wir haben einen ersten flüchtigen Blick auf unsere Gebrauchsanleitung geworfen, die vorher nur Gott kannte.“ Allerdings bleibt die Frage nach dem Wie und dem Warum weiterhin offen.....

Hier zum ganzen Artikel: Wie ist das Universum und das Leben entstanden?



Viel Freude beim Lesen.

Ihr Bernhard Schmid