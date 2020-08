Porthos, Arthos und Aramis heißen die drei neuen Europäischen Wölfe, die letzte Woche ihr neues Gehege im Tierpark Altenfelden bezogen haben.

ALTENFELDEN. Nachdem die letzten Wölfe altersbedingt mit 19 Jahren verstorben sind, war der Tierpark Altenfelden auf der Suche nach einer neuen Brüderbande für das leerstehende Gehege.

Im Frühjahr wurde man bereits im Wildpark Zürich fündig, jedoch hat sich die Abholung der Tiere durch die Corona-Maßnahmen bis in den Sommer verzögert. Für Porthos, Arthos und Aramis ist es jedoch ein Glücksfall, denn im Wildpark Zürich in der Schweiz mussten sie unbedingt weg, da es interne Rangkämpfe im dortigen Rudel gab. Die drei Brüder, drei, vier und fünf Jahre alt sind jetzt wohlbehütet in Altenfelden angekommen.

Nun haben die Wölfe ihr rund ein halbes Hektar großes neu saniertes Gehege schon erkundet und in Beschlag genommen, worauf Tierpark-Chefin Barbara Laher stolz ist: „Sie waren von Anfang an nicht scheu, sondern lieb und ruhig. Wann sie am besten in ihrem Gehege zu beobachten sind, kann ich jetzt noch nicht sagen, denn das kommt auf ihren Charakter an und das müssen wir selber noch herausfinden. Ziemlich sicher machen sie zu Mittag auch ein wenig Siesta und ruhen sich aus, aber am Vor- und Nachmittag stehen die Chancen gut, unsere drei Musketiere hautnah erleben zu können.“