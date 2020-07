BEZIRK ROHRBACH. Ein Mann aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Mittwoch, 15. Juli, gegen 17.55 Uhr mit seinem Kleinbus von Ulrichsberg Richtung Haslach. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde er von einer Streife zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei verlief ein Drogentest positiv. Nachdem ein Polizeiarzt die Fahruntauglichkeit festgestellt hatte, wurde dem Mann der Führerschein abgenommen. Bei einer Nachschau in der Wohnung des Lenkers wurden Drogen (Marihuana, Psilocybin) sowie in einem stillgelegten Pool eine Hanfzucht mit elf Hanfpflanzen vorgefunden und sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.