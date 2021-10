Zahlreiche Auszeichnungen und Beförderungen bestätigen den Einsatz zahlreicher Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und sind ein großer symbolischer Dank für unbezahlte Leistungen.

ROHRBACH-BERG. Die nach zwei Jahren wieder mögliche Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr zeigte umso mehr: Zahlreiche Mitglieder leisten unermüdlich Einsatz in ihrer Freizeit, um anderen Menschen zu helfen. Diese Leistungen wurden mitunter auch in dieser Versammlung in besonderer Weise gewürdigt: Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen vieler Mitglieder sollen dieses Engagement verdeutlichen und anerkennen.

Überraschende Beförderung

Feuerwehrkommandant Martin Wakolbinger wurde für seinen Einsatz von den Feuerwehr-Mitgliedern mit einer Beförderung zum Oberbrandmeister überrascht. Dabei wiesen sie in den Dankesworten besonders auf die hervorragende gefühlsvolle Art und Umgangsform mit sämtlichen Mitgliedern hin. Auch sein praktisches Wissen und Können, das letztlich immer wieder der Feuerwehr zugutekommt, wurde hervorgehoben.

Auszeichnungen als symbolischer Dank

Viele der Mitglieder erhielten als Dankeschön die Florianmedaille, eine ebenfalls besondere Anerkennung für Engagement, das meist weit über Notwendiges hinausgeht und vielfach auch hinter den Kulissen erfolgt. Eine Florianmedaille der dritten Stufe erhielt ebenso inzwischen erste Kommandantstellvertreter Markus Hurnaus. Der 39-Jährige kam 2006 im Zuge der Hilfeleistungen bei der Schneekatastrophe als Quereinsteiger zur Freiwilligen Feuerwehr. Seit 2012 ist Hurnaus in der Oberösterreichischen Landesfeuerwehrschule beruflich als Ausbilder und Lehrgangsleiter aktiv. Die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Stadtmusikkapelle wurde ebenfalls erwähnt.

Angelobung der Jugendgruppe für den Feuerwehrdienst

In einer sehr ansprechenden Form erfolgte am festlichen Abend die Angelobung der neuen Mitglieder bzw. der Mitglieder der Jugendgruppe: Stellvertretend für diese las der elfjährige Tobias Baumgartner den Angelobungstext, bevor anschließend Kommandant Wakolbinger den einzelnen Kindern und Jugendlichen die Hand schüttelte.

Inzwischen engagieren sich 119 Mitglieder bei der Feuerwehr Rohrbach mit Leib und Seele. Die Florianis leisten jährlich über 18.000 Stunden. Einen Großteil der Einsätze sind die technischen Einsätze, etwa bei Verkehrsunfällen. Ebenso gibt es immer wieder Brandeinsätze. Im "Coronajahr" 2020 mussten leider viele wichtige kameradschaftliche Aktivitäten auf ein Minimum reduziert oder zur Gänze vom Plan gestrichen werden: Schulungen, Wettbewerbe, Jugendausflug, Stockschießen und andere unterhaltende Veranstaltungen.