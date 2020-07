Das erfolgreich abgeschlossene Interreg-Projekt „Grenzüberschreitende Umweltbildung im oberösterreichisch-bayerischen Böhmerwald“ setzt Impulse für weitere Kooperationen in der Umweltbildung zwischen Oberösterreich und Bayern.

ULRICHSBERG, BAYERN (hed). Elisabeth Frank vom Jugendwaldheim Wessely Haus im Bayerischen Wald und Iris Niederdöckl von der Böhmerwaldschule freuen sich über das kürzlich erschienene „Forschertagebuch – Biodiversität im Böhmerwald“. Die neuen Programme richten sich vor allem an Schulklassen der Primar- und der Sekundarstufe und können sowohl in der Böhmerwaldschule wie auch im Jugendwaldheim Wessely Haus gebucht werden. Es gibt auch eine Kombination davon. „Es ist wirklich schön geworden“, kommentieren die beiden.

Erhalt der Artenvielfalt

Das kleine Heft ist eines der Ergebnisse des Interreg-Projekts „Grenzüberschreitende Umweltbildung im oberösterreichisch-bayerischen Böhmerwald“, das am 30. Juni endete. In Kooperation mit Forschern aus beiden Einrichtungen entwickelte das Projektteam Ideen zur Erhalt der Artenvielfalt in der Böhmerwaldregion Grenzregion mit ihren Natura 2000-Gebiete, darunter der Nationalpark Bayrischer Wald, der Nationalpark Šumava und auf österreichischer Seite das Natura 2000 Europaschutzgebiet „Böhmerwald und Mühltäler“. Die Projekte beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Erhalt der Artenvielfalt in den Schutzgebieten. Weitere Schwerpunktthemen: Totholz, Boden, Wasser und Natura 2000.

Programm für Schulklassen

Waldpädagogen auf beiden Seiten wurden in der Umsetzung der Programme geschult. Die neuen Programme wurden mit Schulklassen und anderen Interessensgruppen erprobt. Zudem wurden beim Interregg- Projekt rund um das Jugendwaldheim drei regensichere Unterstände sowie ein barrierefreier Gruppenraum im Obergeschoß der Böhmerwaldschule gebaut. Neue Informationstafeln an den Gebäuden sollen Lust auf themenbezogene Naturerfahrungen machen.

Zusammenarbeit weiterführen

Zur Abschlussbesprechung traf sich das Projektteam im Wessely-Haus, um Strategien zu erarbeiten, wie diese Zusammenarbeit künftig gelebt wird. „Mit unserer Umweltbildungsarbeit die Menschen vor Ort, aber auch die jeweils verantwortlichen Pädagogen länderübergreifend zusammenzubringen, war und ist uns ein Herzensanliegen“, erklären die beiden Projektbetreuerinnen Frank und Niederdöckl. Auch nach dem Ende des Interreg-Projektes soll die Zusammenarbeit der Böhmerwaldschule und des Jugendwaldheims weitergeführt werden. „Die Bildungsarbeit in der Region soll langfristig miteinander vernetzt bleiben, genauso wie die Natur und die Lebensräume im Grenzgebiet“, erläutert Iris Niederdöckl.