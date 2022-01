Jugendliche profitieren von Videos, in denen Lehrberufe vorgestellt werden.

BEZIRK ROHRBACH. An großer Beliebtheit erfreuen sich bei Jugendlichen, die vor der Wahl eines passenden Berufes stehen, Kurzvideos, in denen Lehrberufe vorgestellt werden. So wird auch dieses Jahr wieder der Staatspreis „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future 2022" verliehen. Dabei können österreichische Lehrbetriebe auf ihre Erfolge und die Qualität ihrer Lehrlingsausbildung aufmerksam machen.

Ziel ist es, die besten Ideen in drei Kategorien zu prämieren: Lehrberufsmarketing – Rekrutierung, Ausbildungspraxis und Digital Lernen sowie Ausbilden. Zusätzlich gibt es den Sonderpreis „Erklärvideos von und für Lehrlinge“. Betriebe können sich in einer oder mehreren Kategorien oder auch nur für den Sonderpreis bewerben. Die Einreichung zum Staatspreis erfolgt online unter staatspreis-fitforfuture.submit.to. Einsendeschluss ist der 1. März 2022.