Nach einem alles andere als normalen Schuljahr brachen für etwa 190.000 Schüler in Oberösterreich kürzlich die Sommerferien an.

BEZIRK ROHRBACH, OÖ. Das Schuljahr 2019/2020 wird coronabedingt vielen noch länger in Erinnerung bleiben. Die herausfordernde Zeit und die damit verbundene Umstellung auf das Distance-Learning haben die Geschehnisse des restlichen Schuljahres fast vergessen lassen. Diese Umstellung habe den Verantwortlichen in der Bundes- und Landesregierung wesentliche Dinge gezeigt. Zum einen, dass das didaktisch-methodische Repertoire der Lehrer vielfältig ist. Zweitens: Das Schulsystem ist innovativer als von vielen angenommen. Zum Dritten wird Distance-Learning "nie die Lernerfahrungen in der Schule ersetzen".

Digitales Wissen

Viele Pädagogen und Schüler haben sich in dieser Zeit ein großes digitales Wissen angeeignet. Die Stärkung der digitalen Kompetenz ist auf beiden Seiten durchaus spürbar. „Wir haben vor allem gespürt, wie wichtig das Schulleben, das gemeinsame Lernen, der Austausch und die sozialen Kontakte sind“, sind sich Bildungsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer während einer gemeinsamen Pressekonferenz kürzlich einig.

Schulbeginn im Vollbetrieb

Aus aktueller Sicht planen die Verantwortlichen im Herbst in Oberösterreich einen Schulbeginn im Vollbetrieb. „Nachdem sich aber das Corona-Virus an keine Pläne hält, kann es natürlich wieder kurzfristig zu Änderungen kommen. Das können wir aktuell nicht ausschließen“, sagen Haberlander und Klampfer. Für das kommende Schuljahr haben sich in den Volksschulen im Land übrigens 15.074 Kinder, 579 davon im Bezirk Rohrbach, neu angemeldet. Das bedeutet, dass 675 Kinder mehr die erste Klasse besuchen werden als noch im vergangenen Jahr.

Um in Zukunft bestmöglich mit Corona-Fällen an Schulen umzugehen, brauche es eine bundesweit gültige Checkliste. "Zudem wird es eine Expertengruppe geben, die in Abstimmung mit den verantwortlichen Bundesministerien den Weg für unsere Schulen im Herbst präzisieren wird. Es braucht ein Aufzeigen der Möglichkeiten, die ein normales Schulleben garantieren. Es soll klare Kriterien geben, wann ein Schulbesuch möglich ist", sagt Haberlander.

Herbstferien und neue Namen



Im kommenden Schuljahr finden bundesweit auch zum ersten Mal Herbstferien statt. Von 26. Oktober bis 2. November haben Schüler im nächsten Jahr frei. Gleichzeitig werden die Dienstage nach den Oster- und Pfingstferien zu Schultagen. Zusätzlich wird ein Teil der schulautonomen Tage für die Herbstferien verwendet.

Ab dem kommenden Schuljahr wird die „Neue Mittelschule“ zudem in „Mittelschule“ umbenannt. Mit diesem Schuljahr werden Schüler ab der 6. Schulstufe in den Unterrichtsfächern Mathematik, Deutsch und erste lebende Fremdsprache, sprich Englisch, auf zwei unterschiedlichen Leistungsniveaus – „Standard“ und „Standard AHS – unterrichtet und beurteilt. Beide Leistungsniveaus werden nach denselben Lehrplaninhalten unterrichtet. Sie unterscheiden sich in den Anforderungen, wobei „Standard AHS“ dem Leistungsniveau der AHS-Unterstufe entspricht. Ziel dieser Änderungen ist eine Verbesserung der Förderung der Schüler durch die Erweiterung der Differenzierungsmöglichkeiten sowie ein verständlicheres Notensystem.

Sommerschule in Oberösterreich

Gerade für Schüer, die Aufholbedarf in der deutschen Sprache haben, waren die Wochen des Distance-Learnings eine besondere Herausforderung. Um eine Sprache zu erlernen, ist es nötig, diese auch zu sprechen und üben. Oft reden Kinder und Jugendlichen zuhause kein Deutsch, weshalb sprachliche Defizite spürbarer wurden. Mit der Sommerschule soll genau diesen Schülern eine Möglichkeit geboten werden, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. „Die Vorbereitungen zur Sommerschule in der Bildungsdirektion laufen auf Hochtouren. An etwa 90 Schulstandorten wird dieses neue Angebot der Sprachförderung angeboten werden“, sagen Haberlander und Klampfer.

Die Zielgruppen für die Sommerschule sind

Volksschüler

Schüler der Sekundarstufe I, also NMS und AHS-Unterstufe

außerordentliche Schüler

Schüler mit einem nicht abgesicherten Genügend und einem Nicht genügend in Deutsch

Schüler, die im Fach Deutsch einen besonderen Aufholbedarf aufweisen

Aktuell haben sich ungefähr 3.500 Schülern an 87 Standorten für die Sommerschule angemeldet. 299 Pädagogen sowie 157 Studenten haben sich als Lehrende gemeldet.