Die Kollerschlager Feuerwehr unterstützt die Christkind-Aktion der BezirksRundSchau Rohrbach und spendet für Marcel Schauer.

KOLLERSCHLAG. Die Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag beteiligt sich in diesem Jahr bei der BezirksRundSchau Christkind-Aktion und unterstützt Marcel Schauer aus Kollerschlag. Der Vater, Josef Schauer sowie beiden Schwestern von Marcel, Selina und Karina sind Mitglieder der Feuerwehr Kollerschlag. "Wir von der Feuerwehr Kollerschlag kennen die Situation der Schauers und möchten auch unsern Beitrag leisten", erklärt Kommandant Helmut Lauss.

Daher hat das Kommando der Feuerwehr beschlossen, den Erlös aus dem Verkauf des alten KDO-Fahrzeuges an Familie Schauer zu spenden. "Marcel und seine Familie können das Geld mit Sicherheit gut gebrauchen. Wir wissen, das bei der Christkind-Aktion der BezirksRundSchau jeder gespendete Euro dort ankommt, wo er am dringendsten benötigt wird."

Weitere Infos zur Familie und unserer diesjährigen Christkind-Aktion gibt es hier.

