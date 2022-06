Im Rahmen einer Sitzung der FPÖ-Bezirksparteileitung besuchte Thomas Altof, Bürgermeister der Marktgemeinde Pucking, die Freiheitlichen Funktionäre des Bezirkes Rohrbach.

AIGEN-SCHLÄGL. Im Mittelpunkt der Gespräche stand ein Informationsaustausch über die Politik auf kommunaler Ebene. „Thomas Altof ist trotz seines jungen Alters ein erfahrener Politiker auf Gemeindeebene und hat es in den Jahren geschafft, in seiner Gemeinde Pucking das Bürgermeisteramt bei der Gemeinderatswahl 2021 zu erreichen. Das macht ihn zum Vorbild für alle, die in der Gemeindepolitik tätig sind“, so die Bezirksparteiobfrau, Landtagsabgeordnete Stefanie Hofmann.

Als kleines Dankeschön für den Besuch überreichten die Bezirksparteiobfrau Stefanie Hofmann und ihr Stellvertreter Ricardo Lang dem Ehrengast ein Präsent.