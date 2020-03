ST. MARTIN. Am Karfreitag, den 30. März, veranstaltet der Imbiss Zinöcker in St. Martin, in Kooperation mit der Fischerrunde Donauwaller, eine Steckerlfisch-Grillerei. Ab 11 Uhr gibt's einen Steckerlfisch mit einer Scheibe Hausbrot, um nur 7.90 Euro. Natürlich darf man sich den Fisch auch gerne mit nach Hause nehmen. Gegrillt werden die Fische solange der Vorrat reicht. Nähere Infos unter imbiss-zinoecker.at. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, bestellt sich einfach ein paar Fische vor unter 07232/ 2125.